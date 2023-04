Pesquisa: segundo mandato de Zema tem aprovação de 59% dos mineiros

Desaprovação do segundo mandato de Zema é de 32% (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O segundo mandato do governador Romeu Zema (Novo) é aprovado por 59% dos mineiros. É o que indica pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (18/4).Conforme o levantamento, com pouco mais de três meses de gestão, 32% dos entrevistados desaprovam a administração do governo. Os participantes que não responderam ou não souberam responder correspondem a 9%.