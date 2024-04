O governador Romeu Zema (Novo) não irá participar do leilão da concessão da BR-040, previsto para acontecer nesta quinta-feira (11/4), em São Paulo (SP). A ausência de Zema se dá em razão de uma suspeita de dengue.

De acordo com a assessoria do governador, ele começou a se sentir mal na tarde dessa quarta-feira (10/4). Zema deve passar os próximos dias em casa, sem agenda oficial, mas “eventuais despachos essenciais” poderão ser assinados de casa.

“Na tarde da última quarta-feira, o governador sentiu um mal estar e após consulta médica houve o diagnóstico de suspeita de dengue. Em função disso, o governador passará os próximos dias se recuperando em casa. Eventuais despachos essenciais serão realizados em sua residência”, informou a assessoria do governador mineiro.

Leilão BR-040

O leilão da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora será realizado hoje, em São Paulo. A concessão é um passo importante para a retomada de obras e melhorias na administração da BR-040. O trecho será leiloado à iniciativa em pregão que conta quatro empresas interessadas.

A rodovia atualmente é administrada pela Via 040. A concessão se iniciou há dez anos, mas, em 2019, a empresa teve pedido de relicitação do trecho aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), alegando inviabilidade financeira do contrato. No momento, a concessionária apenas faz os serviços de manutenção, sem realizar as obras que estavam previstas no contrato original de privatização.



Confira a nota na íntegra do governador

