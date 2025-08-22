Maioria dos mineiros rejeita sucessor de Zema, aponta Quaest

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A maioria dos eleitores de Minas Gerais não deseja um sucessor do governador Romeu Zema (Novo) no comando do Palácio Tiradentes. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22/8), 48% dos entrevistados afirmaram que não querem continuidade da gestão atual.

Outros 46% responderam que gostariam de ver alguém apoiado pelo governador no cargo, enquanto 6% não souberam opinar.

O resultado surge no mesmo momento em que a avaliação positiva do governo Zema apresenta queda. No levantamento divulgado pela Quaest, a aprovação à atual administração recuou de 62% em fevereiro para 55% neste mês.

O vice-governador Mateus Simões (Novo) é cotado para suceder Zema, mas ainda enfrenta dificuldades em se viabilizar eleitoralmente. De acordo com a pesquisa, ele aparece com apenas 4% das intenções de voto. Na disputa, quem lidera é o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), com 28%, seguido do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido), que soma 16%.

Pesquisa

A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 17 de agosto, com 1.482 eleitores mineiros. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

