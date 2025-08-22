Cleitinho lidera a disputa pelo governo de Minas, aponta pesquisa
Senador aparece com 28% das intenções de voto para as Eleições 2026, 12 pontos à frente do ex-prefeito Alexandre Kalil, que soma 16%, segundo a Genial/Quaest
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida pelo governo de Minas Gerais, com 28% das intenções de voto, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22/8). O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido) aparece em segundo lugar, com 16%.
Na sequência, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) soma 9%, enquanto o vice-governador Mateus Simões (Novo) registra 4%. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 17 de agosto, com 1.482 eleitores mineiros. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
O levantamento também revela um alto índice de indecisos e de eleitores que não pretendem escolher nenhum dos candidatos. De acordo com a pesquisa, 26% dos entrevistados afirmaram que irão votar em branco ou nulo, e outros 17% ainda não decidiram em quem votar.
Qual a intenção de voto para o governo de Minas?
- Cleitinho - 28%
- Alexandre Kalil - 16%
- Rodrigo Pacheco - 9%
- Mateus Simões - 4%
- Indecisos - 17%
- Branco/Nulo/Não vai votar - 26%