KALIL NA BRIGA

Cleitinho lidera a disputa pelo governo de Minas, aponta pesquisa

Senador aparece com 28% das intenções de voto para as Eleições 2026, 12 pontos à frente do ex-prefeito Alexandre Kalil, que soma 16%, segundo a Genial/Quaest

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
22/08/2025 09:45 - atualizado em 22/08/2025 13:44

Montagem com Cleitinho Ã  esquerda e Kalil Ã  direita
Cleitinho lidera disputa pelo governo de Minas; Kalil aparece em segundo, aponta Quaest crédito: Tulio Santos e Jair Amaral/EM/D.A Press

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida pelo governo de Minas Gerais, com 28% das intenções de voto, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22/8). O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido) aparece em segundo lugar, com 16%.

Made with Flourish

Na sequência, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) soma 9%, enquanto o vice-governador Mateus Simões (Novo) registra 4%. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 17 de agosto, com 1.482 eleitores mineiros. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. 

O levantamento também revela um alto índice de indecisos e de eleitores que não pretendem escolher nenhum dos candidatos. De acordo com a pesquisa, 26% dos entrevistados afirmaram que irão votar em branco ou nulo, e outros 17% ainda não decidiram em quem votar.

Qual a intenção de voto para o governo de Minas?

  • Cleitinho - 28%
  • Alexandre Kalil - 16%
  • Rodrigo Pacheco - 9%
  • Mateus Simões - 4%
  • Indecisos - 17%
  • Branco/Nulo/Não vai votar - 26%

Confira a pesquisa na íntegra:

