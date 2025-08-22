Cleitinho lidera a disputa pelo governo de Minas, aponta pesquisa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida pelo governo de Minas Gerais, com 28% das intenções de voto, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22/8). O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido) aparece em segundo lugar, com 16%.

Na sequência, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) soma 9%, enquanto o vice-governador Mateus Simões (Novo) registra 4%. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 17 de agosto, com 1.482 eleitores mineiros. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento também revela um alto índice de indecisos e de eleitores que não pretendem escolher nenhum dos candidatos. De acordo com a pesquisa, 26% dos entrevistados afirmaram que irão votar em branco ou nulo, e outros 17% ainda não decidiram em quem votar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Qual a intenção de voto para o governo de Minas?

Cleitinho - 28%

Alexandre Kalil - 16%

Rodrigo Pacheco - 9%

Mateus Simões - 4%

Indecisos - 17%

Branco/Nulo/Não vai votar - 26%

Confira a pesquisa na íntegra: