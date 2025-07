Cleitinho sobre eventual governo: 'Montarei um timaço'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Cleitinho (Republicanos) afirmou que, caso dispute e vença o governo de Minas, pretende formar uma equipe técnica e preparada para comandar o estado. A declaração foi uma resposta às dúvidas sobre sua experiência administrativa.

Segundo ele, não há motivo para questionamentos sobre sua capacidade de liderar o Executivo estadual. Ele compara sua trajetória com a do governador Romeu Zema (Novo), que foi eleito em 2018 mesmo sem ter exercido cargo público antes.

“Se eu vim [sic] a ser candidato a governador e Deus abençoar que eu ganhe, eu vou montar um timaço. Eu fico vendo muitas pessoas falando assim: ‘Será que o Cleitinho tá preparado para ser governador?’. Aí eu faço uma pergunta: ‘O governador Romeu Zema, que hoje é o atual governador, ele foi reeleito, ele já tinha sido governador alguma vez antes?’ Não, né? Então assim, claro que eu vou tá preparado, eu vou montar a melhor equipe do meu lado, que eu acho que tem que estar composto de pessoas que é melhor do que você”, disse em entrevista à colunista do Estado de Minas Bertha Maakaroun.

Cleitinho afirma que, se depender dele, o futuro governo será baseado na escolha de nomes técnicos, capazes de garantir o funcionamento da máquina pública. Para ele, basta colocar “as pessoas certas no lugar certo”.

Apesar do discurso de pré-candidato, o senador disse que pretende tratar do tema apenas no ano eleitoral. “O povo quer eu [sic] como governador, mas eu vou tratar disso só no ano que vem. Agora é meu mandato aqui”, afirmou.

Opinião sobre Zema

Na entrevista, Cleitinho também avaliou a gestão de Romeu Zema. Para ele, o chefe do Executivo acertou ao colocar em dia o pagamento do funcionalismo, mas ainda deixa a desejar em pontos como segurança pública e infraestrutura.

“Por mais que as pessoas falem que colocar o salário dos servidores em dia seja obrigação, mas ele fez isso, coisa que o outro governo não fez. Mas acho que deveria olhar com mais atenção para o servidor público, que cobra muito isso, principalmente a segurança pública. Ele errou com a segurança pública na minha opinião. Infraestrutura também precisa melhorar”.

Ele também criticou a gestão das estradas e levantou dúvidas sobre o modelo de concessões.

“Aí, você pode falar assim: ‘Cleitinho, mas privatizar as estradas é necessário’. Eu não sei se privatizar tudo é necessário e sem conversar com a população. Em certa região, a população pode achar que não é melhor a privatização. Acho que a infraestrutura de Minas pode melhorar. Como ele é empresário, se buscasse apoio de outros empresários para uma gestão compartilhada, acredito que as estradas poderiam estar melhores. Pois eu vejo muita reclamação das estradas de Minas”, completou.