51% dos deputados consideram relação com o governo ruim, aponta Quaest

Mais da metade dos deputados federais considera a relação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Congresso Nacional como negativa. Pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (2/7), mostra que 51% dos parlamentares entrevistados avaliam a relação negativamente. Segundo o levantamento, 30% dos participantes consideram como regular, 18% como positiva e 2% não sabem ou não responderam. A margem de erro é de 4,5%.

A avaliação é maior quando considerada a ideologia política ou independente— oposição, governista e independente — em relação ao Planalto. Para a oposição, o número de avaliações negativas chega a 78%. Lula também é avaliado negativamente pelos parlamentares que se consideram independentes, com 65%. Apenas entre os governistas, a porcentagem de avaliações positivas é maior, com 42% positivas e 29% regulares.

Quando considerada a ideologia, 49% dos deputados de centro e 76% dos de direita avaliam negativamente a relação. A interlocução com o governo Lula positiva para 53% da esquerda.

A desarticulação política do governo federal também é considerada o principal entrave para aprovação de pautas importantes no Congresso para 45% dos entrevistados. Em seguida, aparecem os impasses sobre a anistia, com 33%, e a não liberação de emendas parlamentares, com 15%.

Para 69% dos parlamentares, o executivo dá menos atenção do que deveria para o Congresso. Segundo a pesquisa, o número de deputados que já foi atendido por algum ministro do governo aumentou de 77%, em 2024, para 84%. A porcentagem é de 98% para aliados, 95% para independentes e 63% para independentes.

O levantamento é publicado em um momento de impasses entre o governo federal e o Congresso pelo aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Na última semana, o legislativo derrubou medida que aumentava o tributo. O tensionamento entre os poderes aumentou com o acionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) contra a revogação da medida.

Enquanto a popularidade de Lula cai entre os congressistas, a gestão de Hugo Motta (Republicanos-PB) é considerada positiva entre 68% dos entrevistados. A boa avaliação do presidente da Câmara é maior entre parlamentares do governo (77%) e independentes (82%). O deputado divide opiniões da oposição, com 47% de avaliações positivas e 42% negativas.