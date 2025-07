Oposição a Zema pede retirada de PL que federaliza Uemg

Em audiência pública na manhã desta terça-feira (1º/7), a oposição entrou com um pedido para que o governador Romeu Zema (Novo) retire de tramitação o projeto de lei (PL) que autoriza o estado a transferir para a União a gestão da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg).







Além de autorizar a federalização da Uemg, o PL propõe a transferência para a União dos bens móveis e imóveis de propriedade da universidade e traz parágrafo único dizendo que esses bens poderão ser utilizados para pagamento ou amortização da dívida do estado no âmbito do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag).





A federalização da universidade foi tema nesta terça-feira de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que contou com a presença dos secretários de Estado Sílvia Listgarten (Planejamento e Gestão), Igor Icassati (Educação) e Luiz Claudio Gomes (Fazenda), que defenderam a federalização, além de professores, gestores e alunos da universidade, presente em 19 municípios do estado.





A proposta foi criticada até mesmo por deputados da base de Zema. O líder governista, deputado Cássio Soares (PSD), disse ser contrário à federalização da universidade, mas defendeu a venda de imóveis da Uemg que não estão atualmente em uso.

Durante a audiência, a deputada estadual Lohanna França (PV) pediu a retirada da tramitação do PL sob alegação de que o governo federal já disse que não tem interesse em assumir a gestão da universidade estadual. “A União se pronunciou, por meio do Ministério da Educação, no dia 6 de junho, dizendo com todas as letras que não vai receber a Uemg federalizada para poder abater na dívida. Essa possibilidade não existe e colocaria nossos servidores, nossos alunos em um campo minado e com risco muito grande”, afirmou.





A deputada disse ainda que a possibilidade de venda dos imóveis da universidade parte da premissa de que eles estão ociosos, o que, segundo ela, não procede. “Eu gostaria muito de ver o governador dizer para os estudantes da unidade de Divinópolis, de Passos, Ituiutaba e mesmo das pequenas unidades como Cláudio e Abaeté, que suas suas unidades estão inutilizadas ou são pouco utilizadas”, defendeu.





Para o presidente da Associação dos Docentes da Uemg (Aduemg), Túlio César Lopes, não há nenhum interesse da União em assumir a gestão da universidade, o que seria mais um sinal, segundo ele, de que o objetivo final de Zema seria privatizar a gestão.

UEMG EM NÚMEROS

Alunos: 21.000

Professores :1.699

Técnicos administrativos : 597

Cursos de graduação: 141

Cursos de doutorado: 04

Cursos de especialização 23

Unidades acadêmicas: 22

Municípios onde a universidade está presente: 19

Imóveis da Uemg e cidades onde eles estão localizados: 50

Abaeté - 1

Barbacena - 1

Belo Horizonte - 6

Campanha - 1

Carangola - 2

Cláudio - 1

Divinopólis

Frutal - 1

Ituiutaba - 19

Passos - 16

Ubá - 1

Fonte: Uemg e Seplag