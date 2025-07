PF apura possível compra de votos em Vespasiano, na Grande BH

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (1º/7), a operação Voto Livre, que investiga um suposto esquema de compra de votos durante as eleições municipais de 2024 em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a corporação, a apuração teve início após o recebimento de uma denúncia que apontava a prática de corrupção eleitoral no município. Diante dos indícios, foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na cidade. As ordens judiciais foram expedidas pela 311ª Zona Eleitoral do município. O nome do candidato investigado não foi divulgado pela PF.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa. Até o momento, a Polícia Federal não informou se houve prisões durante a ação.

