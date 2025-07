Comitê do Propag pede retorno da Fazenda sobre compensação de créditos

O presidente do Comitê Gestor do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) e vice-governador, Mateus Simões (Novo), enviou nesta segunda-feira (30/6) um ofício ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, formalizando a solicitação para a compensação de créditos no pagamento de uma parcela da dívida com a União.

O que está previsto no decreto federal 12.433/2025 que dá prazo até hoje para que os estados informem que devem ceder créditos líquidos e certos para pagamento.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) já aprovou o Projeto de Lei 3.732/2025, que autoriza o Poder Executivo a realizar a concessão onerosa de direitos originários de créditos tributários e não tributários para equacionar o valor de cerca de R$ 165 bilhões.

O Projeto de Lei Complementar 69/2025, que permite o uso de recursos do sistema de compensação entre regimes previdenciários para abater os valores, também foi aprovado.

Simões também pediu que o governo federal dê um retorno sobre a federalização das cinco empresas apresentadas por Minas Gerais para amortização da dívida: Cemig, Copasa, Codemig, MGI e EMC.

Mateus Simões afirmou que o estado vem cumprindo os prazos estabelecidos e buscando solucionar o problema da dívida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Tudo o que o governo de Minas precisa fazer para solucionar o problema da dívida está sendo feito. Estamos cumprindo todos os prazos e as condições impostas pelo credor”, afirmou.