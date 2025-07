Lula decide acionar STF contra derrubada do decreto do IOF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a derrubada do decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelo Congresso Federal. A ação deve ser protocolada pela Advocacia-Geral da União (AGU) nesta terça-feira (1º/7).

O Planalto vai contestar a constitucionalidade da medida adotada pelos parlamentares na quarta-feira passada (25), quando Câmara e Senado aprovaram um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para sustar a decisão de Lula. A AGU enviará uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) à Suprema Corte.

A informação foi adiantada pelo jornal Folha de S. Paulo e pelo portal G1. A judicialização do caso pode aprofundar a crise entre Executivo e Legislativo. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), alertou contra críticas feitas por governistas contra a atuação do Congresso.

“Quem alimenta o ‘nós contra eles’ acaba governando contra todos”, disse Motta. “A polarização política tem cansado muita gente. E, agora, querem criar a polarização social”, acrescentou.

Parlamentares também reclamam da forma como integrantes do Executivo vêm comentando o caso, afirmando que o Congresso derrubou uma medida que aumentaria a taxação sobre os mais ricos, e que beneficiaria os mais pobres, evitando o corte de recursos em programas sociais.

Prerrogativa do Executivo

Na sexta-feira (27), Lula pediu um estudo à AGU para verificar se há indícios de inconstitucionalidade na ação do Legislativo. O argumento principal é que decretos presidenciais só podem ser derrubados quando o Executivo extrapolar os seus poderes constitucionais.

Como definir as alíquotas do IOF é uma prerrogativa do Executivo, a equipe jurídica do Planalto argumenta que a derrubada do decreto foi inconstitucional, e essa será a tese defendida no STF.

A Corte já designou o ministro Alexandre de Moraes como o relator dos casos que tratarem sobre a derrubada do decreto. Antes da AGU, o PSol já protocolou uma ADI para questionar a medida.