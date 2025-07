Diretório Nacional suspende candidatura de Dandara ao PT mineiro

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores decidiu, por meio de votação nesta terça-feira (1º), suspender a candidatura da deputada federal Dandara Tonantzin à presidência estadual da legenda. Votaram pela impugnação 58 integrantes, enquanto 32 foram favoráveis à candidatura da parlamentar, e três se abstiveram. A decisão não cabe recurso.

O grupo ligado à parlamentar ainda avalia se irá recorrer à Justiça para manter a candidatura ou se irá acatar a decisão do Diretório Nacional.

Tonantzin era a candidata apoiada pelo atual presidente do PT mineiro, o deputado estadual Cristiano Silveira, e pelo deputado federal Reginaldo Lopes, para o pleito que ocorrerá no próximo domingo (6/7). Ela alega que 20 membros titulares foram substituídos para garantir sua derrota.

A candidatura da parlamentar foi negada devido a uma dívida que, segundo o partido, é estimada em R$ 132 mil. A deputada alegou que o pagamento foi feito dentro do prazo estabelecido para a inscrição das chapas, mas que, por um problema bancário, o valor foi estornado e a pendência quitada assim que foi notificada pela instituição financeira.

“Lamentável que a reunião do Diretório Nacional tenha sido marcada pela substituição, de última hora, de cerca de 20 membros titulares, sem o consentimento dos mesmos, para garantir maioria para o campo político de oposição à nossa candidatura. Nós esgotamos todas as discussões nas instâncias partidárias, confirmando, através de um documento bancário, que o pagamento da referida dívida com o partido foi realizado, tornando apta a minha candidatura. Mas ficou nítido que a decisão hoje foi política, capitaneada por pessoas que apoiam a candidatura adversária a minha. Estamos analisando os próximos passos. Vamos lutar por justiça. Sigo acreditando que o PT deve ser um partido democrático e que nossas disputas devem ser de ideias e nas urnas", afirmou a parlamentar por meio de nota encaminhada a imprensa.

A então candidata chegou a participar de um evento nesta segunda-feira (30/6) com os candidatos à presidência nacional do PT, Edinho Silva, e à presidência do PT de Belo Horizonte, Guima Jardim. A agenda, que também contou com a presença do ex-ministro José Dirceu, importante nome da sigla, teve como objetivo articular a autorização da candidatura de Dandara Tonantzin.

Com a decisão do Diretório Nacional de ser inflexível em relação ao estatuto da legenda, o PT de Minas tem três candidatos oficiais: a deputada estadual Lenina, apoiada pela secretária nacional de Finanças do PT, Gleide Andrade, e pelo deputado federal Patrus Ananias; o Dr. Esdras Juvenal, de Iturama, no Triângulo Mineiro; e Juanito Vieira, de Juiz de Fora, na Zona da Mata.