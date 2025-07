Cleitinho senta em buraco de estrada para criticar pré-candidatura de Zema

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) questionou a pré-candidatura à Presidência da República do governador Romeu Zema (Novo) ao criticar a qualidade das estradas em Minas Gerais. O parlamentar publicou um vídeo nas redes sociais, nessa quinta-feira (25/7), onde aparece sentado dentro de um buraco.

Cotado para disputar o governo de Minas em 2026, Cleitinho questionou a cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) enquanto as estradas continuam com uma qualidade ruim. “Seu IPVA está em dia? Porque, se não estiver, vão apreender o seu carro. Mas as estradas de Minas Gerais não estão em dia”, disse o senador ao mostrar buracos na LMG-865.

“Olha o caos que está a estrada. Agora o governador Romeu Zema quer lançar a sua pré-candidatura, em agosto. Governador, com todo respeito, antes de lançar sua pré-candidatura, vamos olhar as estradas de Minas Gerais. Não adianta querer ser presidente e deixar as estradas de Minas nesse lixo”, emendou.

O senador também criticou a atuação do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), responsável pela manutenção das rodovias mineiras. “Se não tem condições de recapear, pelo menos tapem os buracos”, declarou.

O Estado de Minas procurou o governo Zema para comentar a situação da LMG-865. Assim que houver um retorno, essa matéria será atualizada.

No vídeo, Cleitinho também fez um breve comentário sobre a possibilidade de ser candidato em 2026. O senador disse que reclama das situações, pois a solução é de responsabilidade dos poderes executivos.

“Eu não sou governador… ainda. Mas pelo menos tapar os buracos tem que tapar. Olha a situação que está isso aqui. Eu poderia estar de recesso lá em casa com os pés para cima, mas estou rodando Minas Gerais para mostrar os problemas. Ainda não sou governador, sou senador e a minha função é fiscalizar”, disse.

Caso seja candidato, Cleitinho pode disputar votos na direita com o atual vice-governador Mateus Simões (Novo). Nome preferido por Zema, Simões destacou nessa quinta-feira que a direita precisa de união para impedir “a volta do PT”, em uma critica ao ex-governador Fernando Pimentel (PT).