Líder do PT diz que governo federal busca solução com empresas

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O deputado federal e líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (PT), afirmou nesta quinta-feira (24/7) que tanto o governo federal, quanto os representantes das empresas estão preocupados com as tarifas de 50% que os Estados Unidos anunciaram para produtos importados do Brasil.

"Ontem, conversei muito com o Flávio Roscoe, que hoje se reuniu com o Geraldo Alckmin. Todo mundo está preocupado com quais serão os impactos, mas nosso governo constituiu um grupo interministerial que vem conversando com todos os setores que podem ser impactados, cerca de 10 mil empresas", afirmou o petista.





Mencionado por Lopes, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Roscoe se reuniu nessa quarta-feira (23/7), em Brasília, com representantes do governo brasileiro e na manhã desta quinta-feira (24/7) com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

Lopes afirmou que as negociações só podem ocorrer se o governo americano recalibrar suas demandas e responder as sinalizações do governo brasileiro.

"Só podemos negociar quando a outra parte sabe o que quer verdadeiramente, porque, até agora, o Brasil foi vítima de chantagem do governo Trump, mas o presidente Lula quer negociar porque está preocupado com o povo brasileiro", concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O deputado federal foi um dos políticos a acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma cerimônia de entrega de projetos em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. Lá, durante a fala, o presidente destacou que está disposto a negociar com Trump.