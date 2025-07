Vídeo: após encontro com Lula, público recebe marmitas de graça

Após o encerramento do evento que contou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua comitiva de ministros e deputados e outras lideranças políticas, nesta quinta-feira (24/7), em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, houve a distribuição de alimentação para os trabalhadores rurais e outros grupos que participaram do encontro. Ao final do evento, ainda quando Lula e a comitiva deixavam o local, uma pessoa foi ao microfone e anunciou que seria servido o almoço e citou o nome da Prefeitura de Minas Novas como a responsável pelo fornecimento da alimentação.

Logo após o encerramento da movimentação do Parque de Eventos e Exposições de Minas Novas, carros com carroceria foram parados na rua ao lado do local, com a comida em marmitas de isopor, que foram distribuidas para as pessoas, que se alimentaram em pé mesmo, na via pública.

O trabalhador rural Manoel Arieno foi uma das pessoas contempladas com a alimentação gratuita. Ele disse que mora na localidade de Tamandá, em Jenipapo de Minas, município vizinho a Minas Novas. Informou ainda que viajou em um ônibus que levou pessoas da sua comunidade para o encontro com a presença do presidente da República. "Gostei muito", disse Manoel se referindo a fala de Lula. "Gostei também" , declarou ele quando perguntado sobre o almoço distribuido no meio da rua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia