Em dia de Lula em Minas, Simões diz que ‘não vai permitir a volta do PT’

O vice-governador Mateus Simões (Novo) disse, nesta quinta-feira (24/7), que junto ao governador Romeu Zema (Novo) tomou a decisão de unificar com a direita para “não permitir a volta do PT" ao governo de Minas Gerais.

Simões esteve em Januária, no Norte de Minas, no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi até Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, anunciar investimentos em educação ao lado do senador Rodrigo Pacheco (PSD).

O vice-governador voltou a criticar a gestão de Fernando Pimentel (PT), lembrando que, durante o período do petista no Palácio Tiradentes, o governo teve dificuldade em manter os salários dos servidores e o repasse aos municípios em dia.

“O presidente Lula vir aqui dizer que o candidato dele é Rodrigo Pacheco, que o candidato dele é não sei quem, vamos lembrar que esse povo destruiu o estado de Minas Gerais, que atrasou salário de professor, que ficou quatro anos sem fazer os repasses aos municípios, sucateou as nossas estradas e os nossos hospitais. Esse povo não pode voltar”, disse Simões.

Pacheco é o favorito do presidente Lula para disputar o governo do estado em 2026, mas até o momento não admitiu publicamente sua pré-candidatura. O senador e o petista intensificaram a agenda em Minas Gerais, sendo o evento desta quinta o terceiro deles juntos nos últimos 40 dias.

Simões, que tem a preferência de Zema para a disputa no ano que vem, ainda disse que estaria disposto a deixar a disputa para garantir que o “povo do Pimentel” não volte ao governo.

“O meu nome tem que ser aceito pelos deputados, prefeitos e reconhecido pela população. Se for essa a situação, estou pronto para o desafio, mas também estou pronto para construir em outra direção desde que a gente garanta que o povo do Pimentel nunca mais pise no Palácio da Liberdade e no Palácio Tiradentes”, afirmou.

O vice-governador também fez uma crítica à política de auxílios da esquerda ao dizer que “quem gosta de distribuir bolsa é quem gosta de comprar voto”. “Eu gosto de distribuir postos de trabalho. O governador Zema chegou a um milhão de carteiras assinadas desde o início do governo, é assim que a gente resgata a dignidade das pessoas. Dá bolsa quando a pessoa precisa, mas dá trabalho para que ela possa escolher o que fazer da vida”.

Programa Encontro das Águas

Simões esteve em Januária para anunciar ações do programa Encontro das Águas no semiárido, que promove ações estruturantes para a convivência com a seca e promove acesso à água de qualidade, energia sustentável e incentivo à produção rural. Durante o evento, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) apresentou o projeto de captação de água da chuva por meio de cisternas.

Em Januária, serão implantadas 56 unidades, com investimento de R$ 487 mil. Outros nove municípios da região também serão atendidos, totalizando 538 cisternas, quase R$ 4,2 milhões investidos e mais de 2 mil pessoas beneficiadas.