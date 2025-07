Cleitinho convida Azevedo para ser vice na disputa pelo governo de MG

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) convidou o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) para compor sua chapa como vice na corrida pelo governo de Minas Gerais em 2026. A informação foi confirmada por Azevedo ao Estado de Minas, nesta terça-feira (29/7).

Segundo Gabriel Azevedo, o convite foi feito durante uma série de reuniões em Brasília ao longo de julho. “Fui convidado pelo senador para integrar a chapa dele ao governo do estado na posição de vice-governador”, declarou. Apesar das articulações, Cleitinho desconversou o assunto. “Tratarei de campanha só no ano que vem”, afirmou à reportagem.

O encontro ocorreu no gabinete de Cleitinho no Senado e contou com a presença do deputado federal Euclydes Pettersen, presidente estadual do Republicanos, além da deputada federal Ana Paula Leão e do ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, ambos do Progressistas.

Ainda de acordo com Gabriel, além da proposta para compor a chapa majoritária, houve um pedido formal para que ele coordene a campanha de Pettersen ao Senado.

“O convite na mesa é para coordenar a campanha de ambos. Obviamente, ser convidado pelos dois é um gesto político que reconheço como se deve reconhecer. O que ouvi de ambos é que, se eu não aceitar o convite para ser candidato a vice-governador, deveria considerar ao menos a suplência ao Senado ou a proposta de ser candidato a deputado federal”, afirmou.

Futuro político incerto

Gabriel pontuou que ainda não bateu o martelo sobre o futuro político. Segundo ele, sua prioridade é Belo Horizonte. “Eu tenho repetido que toda decisão política que eu tomar precisa levar em conta duas questões: o meu grande compromisso é com Belo Horizonte e sou pré-candidato a prefeito em 2028”, disse.

Ele ressaltou que as decisões passam por conversas internas no MDB, partido que preside na capital mineira, além de diálogo constante com o presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, e Marcos Pereira, presidente do Republicanos.

Nos bastidores, Cleitinho tem intensificado movimentações com vistas à disputa pelo Palácio Tiradentes, embora ainda evite cravar sua pré-candidatura. Em entrevista ao Estado de Minas, no início de julho, o senador deixou claro que não descarta disputar o governo de Minas em 2026. Eleito em 2022 com mais de 4,5 milhões de votos, o senador disse que seguirá sua “intuição de fé” e a orientação do eleitor mineiro, caso o nome dele siga liderando as intenções de voto.

"Se for da vontade do povo e da vontade de Deus, meu nome tem de estar à disposição, pois tenho de ser grato à população mineira. Fui eleito senador. A população votou em mim para mandato de oito anos. Mas a partir do momento em que, faltando um ano para a eleição, eu tenho 40% das intenções de voto, é sinal de que quase metade da população mineira me quer como governador. Eu não vou negar isso para o povo", disse à época.