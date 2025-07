Cleitinho diz ter 'muito respeito' pelo vice-governador Mateus Simões

Em meio às articulações para as eleições de 2026, o senador Cleitinho (Republicanos) comentou sobre o cenário no campo da direita em Minas Gerais e destacou que mantém relação de respeito com o vice-governador Mateus Simões (Novo), que já se colocou como pré-candidato ao Palácio Tiradentes.

Para Cleitinho, é natural que Simões defenda seu próprio nome, mas a decisão final cabe ao eleitor. “Acho natural, ele está defendendo o lado dele. Tenho respeito pelo Mateus Simões. Agora, ele está fazendo a parte dele, é direito dele dizer que é candidato, porque isso é democracia. Agora, se eu continuar pontuando como estou, também é democracia eu querer ser candidato. Não vai ter briga, não vai ter atrito não. É direito dele buscar o campo da direita, mas quem vai escolher de verdade é o povo”, afirmou em entrevista à colunista do Estado de Minas Bertha Maakaroun.

O senador também comentou a posição do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que, assim como Simões, circula no mesmo espectro conservador e tem sido apontado como possível candidato ao Governo de Minas nas eleições do ano que vem. Cleitinho disse que nunca houve um compromisso formal entre os dois e reforçou que, em tese, o ideal seria haver consenso para evitar a divisão do eleitorado.

Ele pontuou que, se houver disputa interna, o campo conservador precisará ter “humildade” para apoiar quem estiver na frente.

“O próprio Nikolas nunca declarou que me apoiaria. Eu sempre tive a humildade de falar isso, que não tem necessidade de que eu e Nikolas nos dividíssemos, porque nosso eleitorado hoje é bem parecido. Se ele pontuasse mais do que eu, eu abriria mão para ele. No caso, acho que se for o contrário, se eu estiver pontuando mais, acho que ele poderia fazer isso por mim. Mas, publicamente, ele nunca falou isso”, afirmou.