Pesquisa: aprovação do governo Zema cai
Governador Romeu Zema, que vinha mantendo índices de aprovação acima de 60%, registra queda para 55% no novo levantamento da Quaest
A aprovação do governo Romeu Zema (Novo) caiu para 55%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22/8). O levantamento mostra ainda que 35% dos mineiros desaprovam a atual gestão, enquanto 10% não souberam ou não responderam.
O índice representa uma queda significativa em relação ao último levantamento da Quaest, em fevereiro deste ano, quando a aprovação era de 62% e a desaprovação, 30%. Em dezembro de 2024, o governo tinha 64% de aprovação e 29% de desaprovação.
A primeira queda, de dezembro para fevereiro, coincide com o período em que Zema passou a adotar uma postura mais crítica ao PT nas redes sociais. À época, o levantamento foi feito dias após o governador mineiro publicar o vídeo em que comeu banana com casca para criticar a condução econômica do governo do presidente Lula, publicação que teve ampla repercussão e foi bastante criticada.
Já a pesquisa divulgada hoje ocorre poucos dias após o lançamento da pré-candidatura de Zema à Presidência da República.
Avaliação geral
Na avaliação geral, 37% dos eleitores classificam a administração como positiva, 30% como regular e 23% como negativa. No início do ano, apenas 14% consideravam a gestão ruim.
Áreas de atuação
A pesquisa também avaliou setores específicos da administração estadual. Educação e emprego e renda são as áreas com melhor desempenho, ambas com 43% de avaliação positiva. Já o transporte público é o ponto mais crítico, com 35% de avaliação negativa.
Outro dado que chama a atenção é a percepção sobre a segurança pública, uma das principais bandeiras de Zema, que é pré-candidato à Presidência da República. O setor foi considerado negativo por 29% dos mineiros.
Confira a avaliação de Zema em outras áreas
- Habitação: 37% positiva; 43% regular; 20% negativa
- Saúde: 35% positiva; 37% regular; 28% negativa
- Infra e mobilidade: 32% positiva; 40% regular; 28% negativa
- Políticas sociais: 30% positiva; 44% regular; 25% negativa
Pesquisa
O levantamento foi feito entre os dias 13 e 17 de agosto, com 1.482 eleitores mineiros. A marge de erro estimada é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
