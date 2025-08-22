Pesquisa: aprovação do governo Zema cai

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A aprovação do governo Romeu Zema (Novo) caiu para 55%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22/8). O levantamento mostra ainda que 35% dos mineiros desaprovam a atual gestão, enquanto 10% não souberam ou não responderam.

O índice representa uma queda significativa em relação ao último levantamento da Quaest, em fevereiro deste ano, quando a aprovação era de 62% e a desaprovação, 30%. Em dezembro de 2024, o governo tinha 64% de aprovação e 29% de desaprovação.

A primeira queda, de dezembro para fevereiro, coincide com o período em que Zema passou a adotar uma postura mais crítica ao PT nas redes sociais. À época, o levantamento foi feito dias após o governador mineiro publicar o vídeo em que comeu banana com casca para criticar a condução econômica do governo do presidente Lula, publicação que teve ampla repercussão e foi bastante criticada.

Já a pesquisa divulgada hoje ocorre poucos dias após o lançamento da pré-candidatura de Zema à Presidência da República.

Avaliação geral

Na avaliação geral, 37% dos eleitores classificam a administração como positiva, 30% como regular e 23% como negativa. No início do ano, apenas 14% consideravam a gestão ruim.

Áreas de atuação

A pesquisa também avaliou setores específicos da administração estadual. Educação e emprego e renda são as áreas com melhor desempenho, ambas com 43% de avaliação positiva. Já o transporte público é o ponto mais crítico, com 35% de avaliação negativa.

Outro dado que chama a atenção é a percepção sobre a segurança pública, uma das principais bandeiras de Zema, que é pré-candidato à Presidência da República. O setor foi considerado negativo por 29% dos mineiros.

Confira a avaliação de Zema em outras áreas

Habitação : 37% positiva; 43% regular; 20% negativa

: 37% positiva; 43% regular; 20% negativa Saúde : 35% positiva; 37% regular; 28% negativa

: 35% positiva; 37% regular; 28% negativa Infra e mobilidade : 32% positiva; 40% regular; 28% negativa

: 32% positiva; 40% regular; 28% negativa Políticas sociais: 30% positiva; 44% regular; 25% negativa

Pesquisa

O levantamento foi feito entre os dias 13 e 17 de agosto, com 1.482 eleitores mineiros. A marge de erro estimada é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

