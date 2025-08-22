Pré-candidatura de Zema e resultados da pesquisa Quaest são tema de podcast

O Política EM Pauta desta sexta-feira (22/8) repercutiu uma semana de notícias importantes para Minas Gerais, começando pelo lançamento da pré-candidatura do governador Romeu Zema (Novo) à Presidência da República.

Os repórteres Bruno Nogueira, Alessandra Mello e Denys Lacerda comentaram o início oficial da empreitada nacional do chefe do Executivo mineiro, relacionando o momento com a última pesquisa Genial/Quaest que mostra a queda na aprovação de Zema no estado.



O podcast também abordou uma semana sem votações do Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados (Propag), mas com a missão do presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), para prorrogar os prazos da renegociação da dívida do estado com a União.

Por fim, os últimos desdobramentos da tramitação do projeto que pode instituir uma tarifa zero no transporte público em Belo Horizonte. Os vereadores da capital se movimentam para convencer o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) da viabilidade da proposta.