Por que a comunicação do Planalto cortou as fotos de Lula em Bogotá

As fotos oficiais divulgadas pelo Planalto cortaram o topo da cabeça do presidente. O motivo é curioso, e tem a ver com o cuidado da equipe de comunicação do Planalto com a imagem do presidente

Daniel Medeiros
22/08/2025 19:34

Por que a comunicação do Planalto cortou as fotos de Lula em Bogotá

As fotos oficiais do presidente Lula discursando no púlpito logo após a reunião de cúpula em Bogotá nesta sexta-feira, 22, chamaram atenção por um detalhe curioso: o topo da cabeça dele aparecia sempre cortado, um pouco acima da testa. Publicadas sistematicamente nos canais de comunicação do Planalto, as imagens da equipe de fotógrafos da Presidência estavam todas assim.

A explicação para o corte não é menos curiosa – e tem a ver com o cuidado do time de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial de Lula, com a imagem pública do presidente. As fotos, que costumam ser reproduzidas em diversos veículos de imprensa, foram editadas porque Lula estava completamente despenteado (veja acima a versão editada e o quadro aberto).

Na capital da Colômbia, Lula participou de uma reunião de cúpula de países amazônicos para alinhar as posições dos governos da região para a COP30, marcada para novembro.

Presidente nas fotos oficiais com o topo da cabeça cortada. Foto: Reprodução/Presidência da República

Presidente durante a transmissão do evento. Foto: Reprodução/CanalGov

