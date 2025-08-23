Zema e Simões criticam Lula ao anunciar ponte: 'Iludiu o povo por anos'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Em publicação nas redes sociais neste sábado (23/8), o governador Romeu Zema (Novo) e o vice-governador celebraram o início da construção da ponte sobre o Rio São Francisco, ligando a cidade de Manga a Matias Cardoso, no Norte de Minas Gerais. No vídeo, eles enfatizam que a obra começa a se tornar realidade após décadas de promessas não cumpridas, disparando críticas ao governo Lula.

"Enquanto o PT promete de ponte até picanha, nós realizamos obras e garantimos dignidade. Depois de décadas de espera e falsas promessas, a ponte que liga Manga a Matias Cardoso começa a virar realidade (...). Aqui não tem palanque, tem Gestão séria, transparência e resultado", escreveram em publicação conjunta.

O evento de assinatura da ordem de serviço ocorreu na última quinta-feira (21/8), em Manga, e marcou o início da construção da ponte, orçada em R$ 207,49 milhões, financiada com recursos do acordo de reparação pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019.

No vídeo publicado nas redes sociais, Zema e Simões e destacaram a importância da obra para a região e dispararam críticas ao Partido dos Trabalhadores, sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O que não faltou aqui no passado foi promessa falsa do PT que iludiu o povo aqui de Manga e da região durante décadas. Mas agora com o nosso governo sério, que nunca prometeu, a ponte vai sair do papel e virar realidade", disse Zema.

"A obra está começando agora, dinheiro garantido, seguro para não ter risco de parar, porque a gente tem compromisso com as promessas que são feitas para ter entrega", completou Simões.

A ponte terá 1.160 metros de extensão e 13,8 metros de largura, incluindo faixa para pedestres, e fará a conexão com as rodovias MG-401 e MGC-135, além de três interseções de acesso às cidades e comunidades vizinhas, com pontos de embarque e desembarque para ônibus. Atualmente, a travessia entre Manga e Matias Cardoso ocorre por balsas, processo lento que atrasa o transporte de pessoas e mercadorias.