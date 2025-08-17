Exposição tem como destaque rádio transformado em arte em Montes Claros

O rádio transformado em arte. Esse é o lema da Exposição “Daqui por Diante”, que pode ser visitada gratuitamente no Montes Claros Shopping Center, na cidade-polo do Norte de Minas, até terça-feira (19/08). A mostra presta homenagem ao comunicador Elias Siufi, um dos pioneiros do rádio no Norte de Minas, falecido em 17 de dezembro de 2019, aos 78 anos.

A exposição conta com 100 aparelhos de rádio, que foram transformados em obras de arte, com criações de artistas plásticos, arquitetos e outros profissionais com talento artístico. A mostra apresenta trabalhos de 100 participantes. Cada um deles recebeu uma peça (um rádio com formato de aparelho antigo) para ser usada como carro-chefe de sua criação.

“A ideia da Exposição Daqui por Diante surgiu a partir do momento que decidimos convidar e instigar os artistas a criar coisas novas, a se arriscarem a fazer um trabalho lúdico”, afirma a arquiteta Viviane Marques Terence, organizadora da exposição juntamente com os agentes culturais Caico Siufi e Felicidade Tupinambá.

Viviane Marques lembra que, em edições anteriores do Projeto Daqui por Diante, foram prestadas homenagens aos artistas plásticos Konstantin Christoff, Ray Colares e ao escritor Guimarães Rosa, tendo sempre um objeto como referência para criação artística dos trabalhos a serem expostos. “Desta vez, fomos muito felizes em escolher o rádio porque Elias Siufi, o homenageado, foi um grande radialista”, destacou a organizadora da mostra, que conta com incentivos da Lei Paulo Gustavo.

Alguns trabalhos chamam atenção na mostra: o cantor e compositor André Águia fez uma peça de arte em um rádio e compôs a música "O Timoneiro da voz", em homenagem a Elias Siuf. A publicitária Maria de Lourdes Maia criou uma peça usando o rádio e linhas de tricô, também reverenciando Siuf, com um mapa do Oriente Médio, região de origem da família do homenageado.

Natural de Campo Grande (MS), Elias Siufi chegou a Montes Claros no início da década de 1960 e dirigiu a antiga ZYD-7 (Rádio Sociedade Norte de Minas), uma das primeiras emissoras de rádio da região. Em 1980, ao lado de um grupo integrado pelo então prefeito da cidade, Antônio Lafetá Rebello (Toninho Rebello), e pelos empresários João Bosco Martins, José Correia Machado, Raimundo Tourinho e Geraldo Borges participou da fundação da primeira emissora de Tv do Norte de Minas, a TV Montes Claros, atual Intertv Grande Minas (afiliada da Rede Globo).

Acesso a deficientes visuais

A exposição “Daqui por Diante” tem como um dos destaques em sua programação as visitas guiadas voltadas para deficientes visuais e surdos, com acompanhamento feito por pessoa especializada em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Novas visitas guiadas estão programadas para esta segunda (18/8) e terça-feira (19/8), sempre às 10 horas.

Na terça-feira (19/8), pela manhã, no espaço da exposição, acontecerá a palestra sobre “Empreendorismo e Inovação”. O tema será abordado pela consultora Rita Bichara.

Conheça a história do rádio

A invenção do rádio é comumente atribuída ao italiano Guglielmo Marconi, responsável por realizar a primeira transmissão de rádio da história. Marconi pegou todo o conhecimento prévio adquirido pela humanidade sobre as ondas eletromagnéticas e começou a fazer pequenos testes em sua casa, enviando mensagens via rádio.

Por outro lado, em 1888, o físico alemão Heinrich Hertz já tinha verificado a existência de variações de correntes pelo ar, concluindo ser as ondas eletromagnéticas, principal motivo para conseguirmos transmitir voz, músicas e até mesmo fotos sem precisar de fios.

Ao mesmo tempo, o austríaco Nikola Tesla também utilizava o conhecimento de Hertz para tentar fazer a mesma coisa que Marconi. Em 1943, a Corte Americana deu à Tesla o título de inventor do rádio.

A partir da década de 1920, as transmissões passaram a ser regulares em todo o mundo, com música, conversas e até mesmo aulas. No Brasil, o rádio chegou, oficialmente, com a comemoração do centenário da Independência do Brasil, em 1922.

Ao longo das décadas, o meio radiofônico evoluiu rapidamente, deixando de ser apenas uma novidade científica para tornar-se um meio de comunicação acessível. Durante os anos 1920 e 1930, tornou-se a principal fonte de entretenimento e informação para milhões de pessoas ao redor da terra, com programas variados, que incluíam desde dramas seriados até transmissões esportivas e noticiários. Durante a Segunda Guerra Mundial, o veículo teve um papel crucial na disseminação de informações a respeito dos acontecimentos e na manutenção do moral das tropas e da população civil. As transmissões se tornaram uma fonte vital de notícias e entretenimento, conectando pessoas em um período de grande incerteza.

Após a guerra, o rádio continuou a exercer um papel central na vida das pessoas, adaptando-se às mudanças tecnológicas e sociais. O surgimento da televisão e, mais tarde, da internet, trouxe novos desafios, além de oportunidades para inovação e expansão.