Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

Homem é preso após assassinar jovem e abandonar corpo na porta de casa

Crime foi cometido em Ubá, na Zona da Mata Mineira; suspeito saiu para trabalhar normalmente após matar a vítima

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
08/09/2025 22:53

compartilhe

Siga no
x
A Polícia Civil iniciou a investigação que resultou na prisão do venezuelano
A Polícia Civil conseguiu orende o suspeito horas depois do assassinato crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (8/9), em Ubá, na Zona da Mata Mineira, suspeito de assassinar uma jovem de 19 anos. O feminicídio teria ocorrido horas antes, no mesmo município.

 De acordo com informações da PCMG, o corpo da vítima foi encontrado no Bairro Industrial, em Ubá, por volta das 7h30. A jovem apresentava diversos hematomas. Os levantamentos policiais tiveram início logo após a perícia ser acionada.

Com base em indícios colhidos no local do crime e nas primeiras informações levantadas pela investigação, a PCMG conseguiu identificar o suspeito. Ele teria marcado, por meio de aplicativo, um encontro sexual com a vítima neste domingo (7/9). 

 
 
 
 

A hipótese levantada pela PCMG é que os dois teriam se desentendido, possivelmente por causa do valor combinado. Em seguida, o homem teria agredido e matado a jovem. O crime ocorreu na própria casa do suspeito, que saiu para trabalhar normalmente nesta segunda-feira.

O corpo da vítima foi localizado em frente ao portão da residência. A jovem estava envolta em um lençol e vestia apenas roupas íntimas. Dentro do imóvel, os policiais identificaram sinais de luta corporal e manchas de sangue. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 
O delegado Giovane Rodrigues de Faria Dantas, da PCMG, classificou o crime como "bárbaro" e destacou a rápida atuação da equipe da Delegacia Regional em Ubá. Os trabalhos de investigação continuam, e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Tópicos relacionados:

crime feminicidio minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay