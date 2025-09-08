Homem é preso após assassinar jovem e abandonar corpo na porta de casa

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (8/9), em Ubá, na Zona da Mata Mineira, suspeito de assassinar uma jovem de 19 anos. O feminicídio teria ocorrido horas antes, no mesmo município.

De acordo com informações da PCMG, o corpo da vítima foi encontrado no Bairro Industrial, em Ubá, por volta das 7h30. A jovem apresentava diversos hematomas. Os levantamentos policiais tiveram início logo após a perícia ser acionada.

Com base em indícios colhidos no local do crime e nas primeiras informações levantadas pela investigação, a PCMG conseguiu identificar o suspeito. Ele teria marcado, por meio de aplicativo, um encontro sexual com a vítima neste domingo (7/9). A hipótese levantada pela PCMG é que os dois teriam se desentendido, possivelmente por causa do valor combinado. Em seguida, o homem teria agredido e matado a jovem. O crime ocorreu na própria casa do suspeito, que saiu para trabalhar normalmente nesta segunda-feira. O corpo da vítima foi localizado em frente ao portão da residência. A jovem estava envolta em um lençol e vestia apenas roupas íntimas. Dentro do imóvel, os policiais identificaram sinais de luta corporal e manchas de sangue.

O delegado Giovane Rodrigues de Faria Dantas, da PCMG, classificou o crime como "bárbaro" e destacou a rápida atuação da equipe da Delegacia Regional em Ubá. Os trabalhos de investigação continuam, e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.