Preso suspeito de matar personal trainer em Divinópolis

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um dos suspeitos de ter participado do assassinato do personal trainer Artur Martins Santos, de 19 anos, está no sistema penal em Divinópolis. O homem de 27 anos, foi preso na última sexta-feira (5/9).

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, Artur foi baleado por dois homens, que estavam num Fiat Uno e aguardam a chegada da vítima. Ele levou dois tiros, um no peito e outro no pescoço. A motivação para o crime, segundo a polícia, seria o fato de estar tendo um caso com uma mulher casada. O Fiat Uno tinha a placa clonada

Usando uma touca ninja, um dos suspeitos entrou no local, perguntou quem era a vítima e atirou duas vezes contra Artur, que foi atingido no peito e no pescoço. Ele chegou a ser socorrido, sendo levado para o Hospital São João de Deus, em Divinópolis, onde faleceu. Depois de cometerem o crime, os criminosos fugiram no Fiat Uno.

A prisão do suspeito foi resultado de um trabalho do serviço de inteligência do 23º Batalhão de Polícia Militar de Divinópolis. Ele foi localizado no Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano. Já o comparsa desse suspeito conseguiu fugir.

Uma pistola calibre 9 milímetros, com numeração raspada e identificada como produto de furto, dois celulares e um Fiat Palio de cor prata, utilizado na fuga após o crime foram apreendidos. Dentro do carro foram encontradas cápsulas deflagradas, que estavam dentro de uma mochila.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis. onde foi ouvido e autuado em flagrante, a princípio, por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Um pedido de prisão preventiva foi feito e acatado pela Justiça. Ele foi levado para o sistema prisional.