Preso suspeito de matar personal trainer em Divinópolis
A prisão ocorreu em Vespasiano. O segundo participante no crime conseguiu fugir. Motivação do crime seria passional
compartilheSiga no
Um dos suspeitos de ter participado do assassinato do personal trainer Artur Martins Santos, de 19 anos, está no sistema penal em Divinópolis. O homem de 27 anos, foi preso na última sexta-feira (5/9).
Leia Mais
Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, Artur foi baleado por dois homens, que estavam num Fiat Uno e aguardam a chegada da vítima. Ele levou dois tiros, um no peito e outro no pescoço. A motivação para o crime, segundo a polícia, seria o fato de estar tendo um caso com uma mulher casada. O Fiat Uno tinha a placa clonada
- MG: homem mata filho da namorada e é assassinado em linchamento
- Homem é executado enquanto caminhava na Grande BH
Usando uma touca ninja, um dos suspeitos entrou no local, perguntou quem era a vítima e atirou duas vezes contra Artur, que foi atingido no peito e no pescoço. Ele chegou a ser socorrido, sendo levado para o Hospital São João de Deus, em Divinópolis, onde faleceu. Depois de cometerem o crime, os criminosos fugiram no Fiat Uno.
A prisão do suspeito foi resultado de um trabalho do serviço de inteligência do 23º Batalhão de Polícia Militar de Divinópolis. Ele foi localizado no Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano. Já o comparsa desse suspeito conseguiu fugir.
Uma pistola calibre 9 milímetros, com numeração raspada e identificada como produto de furto, dois celulares e um Fiat Palio de cor prata, utilizado na fuga após o crime foram apreendidos. Dentro do carro foram encontradas cápsulas deflagradas, que estavam dentro de uma mochila.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis. onde foi ouvido e autuado em flagrante, a princípio, por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Um pedido de prisão preventiva foi feito e acatado pela Justiça. Ele foi levado para o sistema prisional.