Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO CENTRO-SUL

PM lança operação para combater crimes em bairro nobre de BH

Capitão da corporação explicou que a ação no Lourdes visa reforçar a sensação de segurança da população após a repercussão de casos que ocorreram na área

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
03/09/2025 17:46 - atualizado em 03/09/2025 18:10

compartilhe

Siga no
x
o capitão Adriano Médice afirma que o intuito é trazer uma sensação maior de segurança para a população por meio da proximidade com a Polícia Militar
Capitão Adriano Médice afirma que o intuito é trazer uma sensação maior de segurança para a população por meio da proximidade com a Polícia Militar crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou, nesta quarta-feira (3/9), uma operação para combater crimes no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o capitão Adriano Médice, o intuito é trazer uma sensação maior de segurança para a população por meio da proximidade com a corporação.

Leia Mais

“Hoje, com as redes sociais, a gente tem algumas divulgações de casos excepcionais e alguns crimes esporádicos que vêm acontecendo. A ideia é que essas divulgações não causem uma insegurança que seja desproporcional à criminalidade que está acontecendo”, afirmou o capitão em divulgação realizada pela PMMG na Praça Marília de Dirceu. 

Médice explicou que os índices de casos no bairro não são altos. Entre as ocorrências chamadas de pontuais, o capitão da PMMG cita casos de furtos de objetos, como correntinhas e celulares. 

Ele informou ainda que serão realizados pelo 1º Batalhão de Polícia Militar patrulhamentos com viaturas, motocicletas, cavalaria e agentes a pé. O número do efetivo que será empregado não foi informado porque vai haver uma variação por dia, disse o capitão.

Comerciantes

Para o ourives Marcos Vilaça, que trabalha em um ateliê de joias na Rua Marília de Dirceu, a intensificação do patrulhamento na região é necessária. Ele conta que já teve a loja arrombada e que os furtos são recorrentes na área, especialmente à noite e de madrugada. “Uma fiscalização mais assídua, 24 horas, aqui na região é de suma importância”, disse.

O mesmo pensa José Mário Bahia, um dos sócios da Pastelaria Marília de Dirceu, que também nota um aumenta no número de arrombamentos e furtos no bairro. "A insegurança tem aumentado, a gente tem percebido isso a cada dia", afirmou.

José Mário conta que já tentaram arrombar o imóvel da pastelaria e a cada tentativa eles precisam intensificar a segurança, como com a instalação de câmeras de segurança. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bh furto lourdes operacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay