PM lança operação para combater crimes em bairro nobre de BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou, nesta quarta-feira (3/9), uma operação para combater crimes no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o capitão Adriano Médice, o intuito é trazer uma sensação maior de segurança para a população por meio da proximidade com a corporação.

“Hoje, com as redes sociais, a gente tem algumas divulgações de casos excepcionais e alguns crimes esporádicos que vêm acontecendo. A ideia é que essas divulgações não causem uma insegurança que seja desproporcional à criminalidade que está acontecendo”, afirmou o capitão em divulgação realizada pela PMMG na Praça Marília de Dirceu.

Médice explicou que os índices de casos no bairro não são altos. Entre as ocorrências chamadas de pontuais, o capitão da PMMG cita casos de furtos de objetos, como correntinhas e celulares.

Ele informou ainda que serão realizados pelo 1º Batalhão de Polícia Militar patrulhamentos com viaturas, motocicletas, cavalaria e agentes a pé. O número do efetivo que será empregado não foi informado porque vai haver uma variação por dia, disse o capitão.

Comerciantes

Para o ourives Marcos Vilaça, que trabalha em um ateliê de joias na Rua Marília de Dirceu, a intensificação do patrulhamento na região é necessária. Ele conta que já teve a loja arrombada e que os furtos são recorrentes na área, especialmente à noite e de madrugada. “Uma fiscalização mais assídua, 24 horas, aqui na região é de suma importância”, disse.

O mesmo pensa José Mário Bahia, um dos sócios da Pastelaria Marília de Dirceu, que também nota um aumenta no número de arrombamentos e furtos no bairro. "A insegurança tem aumentado, a gente tem percebido isso a cada dia", afirmou.

José Mário conta que já tentaram arrombar o imóvel da pastelaria e a cada tentativa eles precisam intensificar a segurança, como com a instalação de câmeras de segurança.

