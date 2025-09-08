Homem contrata prostitutas, tenta tirar o demônio delas com faca e é morto

Um homem de 31 anos morreu após ser baleado durante uma intervenção da Polícia Militar (PM) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã desse domingo (7/9). Segundo a PM, ele estava em surto, armado com uma faca, e havia agredido duas pessoas (o irmão e uma garota de programa), pouco antes do confronto.

Três militares que efetuaram disparos de arma de fogo contra o homem foram presos, conforme trecho de registro policial.

O caso teve início quando o homem contratou duas garotas de programa e, ao recebê-las em sua residência, teria pego uma Bíblia e disse que precisava matar as moças, já que eram "demônios". As mulheres estavam no local no momento da chegada da PM e pedindo socorro.

Ainda conforme a PM, o homem em surto estava com uma faca e, antes da chegada dos policiais, já havia dado facada no braço do seu irmão e também uma garrafada na cabeça e no dedo dele.

Trancado no quarto

Também consta no registro policial que no momento da chegada da equipe a PM, o homem em suposto surto estava trancado em um dos quartos da casa, com som em alto volume, tocando música de rock/metal pesado. Vídeo da cena foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil (PC), ainda conforme a PM de Uberaba.

Os militares relataram que, inicialmente, tentaram contato verbal diversas vezes com homem, identificando-se como policiais.

"Diante da gravidade da situação, os militares decidiram pela entrada tática. A equipe se posicionou estrategicamente, com militares armados inicialmente com dispositivos de impulso elétrico, seguidos por outros com arma de fogo para resguardar a integridade da guarnição", diz outro trecho do registro policial.

A porta do quarto então foi arrombada, sendo que, instantes depois, o homem levantou-se da cama e correu em direção aos militares, com uma faca em posição de ataque acima da cabeça, ainda conforme o registro da PM de Uberaba.

Diante do ataque, dois policiais teriam efetuado disparos com armas de impulso elétrico, porém os mesmos não teriam surtido efeito.

"O agressor manteve a investida, sendo necessário efetuar disparos de arma de fogo para cessar a injusta agressão. Mesmo alvejado, o autor continuou avançando por aproximadamente 13 metros em direção aos militares. Um deles chegou a cair ao tentar se esquivar da faca, ficando a menos de um metro do agressor, quando novos disparos foram efetuados para salvar sua vida", diz outro trecho do registro da PM.

Também consta no Boletim de Ocorrência da PM que o local estava em elevado grau de complexidade, com: som alto, vidros quebrados, sangue pelo chão e gritaria. "Toda a ação foi registrada em vídeo e o local preservado para a perícia", garantiu a PM de Uberaba.

Ainda segundo a PM de Uberaba, a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recolheu a faca utilizada na ação, uma bainha, dez cápsulas, dois cartuchos de taser, dois dardos de taser fixados no lençol, três comprimidos vermelhos avulsos e 30 comprimidos vermelhos dentro de uma embalagem (semelhantes a LSDou ecstasy.

Relato da garota de programa

Uma das garotas de programa disse que foi contratada pelo homem durante a madrugada, por meio de WhatsApp, sendo que ela chegou ao local por volta de 6h30, junto de sua parceira de trabalho.

Assim que entraram na casa, o homem teria fechado a porta, pegado uma bíblia, dizendo que elas eram demônios e que precisaria acabar com elas.

Em seguida, a mulher declarou que o homem arremessou um vaso contra a cabeça da colega que, momentaneamente, perdeu os sentidos.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois disso, ainda conforme relato da mulher, ele atacou o irmão com uma garrafa de vodka, quebrando-a em sua cabeça e desferindo vários golpes com o gargalo.

Nesse o momento, as duas mulheres teriam corrido para fora da residência e, então, populares acionaram a polícia.

Já o irmão do homem em suposto surto relatou aos policiais que, inicialmente, acordou com barulhos, foi até a cozinha e viu o irmão acuando duas mulheres. "Ao tentar contê-lo, recebeu diversos golpes com a garrafa de vodka, conseguindo fugir em seguida para pedir socorro. Ele foi encontrado bastante ensanguentado, recebendo atendimento imediato do Samu", diz outro trecho do registro da PM.