TRAFICO DE DROGAS

Motorista é preso com 138 kg de maconha embalados em papel de presente

A abordagem aconteceu em Igarapé, na Grande BH, após alerta do Centro de Comando e Controle da Polícia Rodoviária Federal

Quéren Hapuque*
08/09/2025 10:56 - atualizado em 08/09/2025 11:07

O veículo, a droga e o condutor foram encaminhados à Polícia Judiciária
O veículo, a droga e o condutor foram encaminhados à Polícia Judiciária crédito: Reprodução/PRF

Um motorista de 24 anos foi preso na noite de domingo (7) após ser flagrado transportando 138 quilos de maconha na BR-381, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga saiu de Curitiba (PR) e tinha como destino Belo Horizonte. O veículo, um Citroën C3, foi abordado no Km 520 após um alerta do Centro de Comando e Controle indicar risco associado ao carro. Nervoso, o condutor confessou de imediato que levava drogas.

No interior do automóvel, os policiais encontraram 178 tabletes de maconha, todos embalados em papel de presente, detalhe que chamou a atenção dos agentes.

O veículo, a carga e o motorista foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso. 

