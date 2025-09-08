Motorista é preso com 138 kg de maconha embalados em papel de presente

Um motorista de 24 anos foi preso na noite de domingo (7) após ser flagrado transportando 138 quilos de maconha na BR-381, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga saiu de Curitiba (PR) e tinha como destino Belo Horizonte. O veículo, um Citroën C3, foi abordado no Km 520 após um alerta do Centro de Comando e Controle indicar risco associado ao carro. Nervoso, o condutor confessou de imediato que levava drogas.

No interior do automóvel, os policiais encontraram 178 tabletes de maconha, todos embalados em papel de presente, detalhe que chamou a atenção dos agentes.

O veículo, a carga e o motorista foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.