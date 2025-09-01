Assine
PRESÍDIO

PM prende trio que iria colocar drogas em presídio

Os presos são dois adultos, de 21 e 22 anos, e um adolescente, de 17

Ivan Drummond
01/09/2025 14:46

Drogas e materiais apreendidos com o trio que jogaria encomendas por cima de muro de presídio
Drogas e materiais apreendidos com o trio que jogaria encomendas por cima de muro de presídio crédito: PMMG

A Polícia Militar frustrou, na noite desse domingo (31/8), a tentativa de três homens de colocar duas sacolas contendo drogas, celulares, fumo, isqueiros, ferramentas, fita isolante e outros objetos, dentro da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba (MG), no Vale do Rio Doce.

O trio, um homem de 21 anos; outro, de 22; e um adolescente, de 17, foi flagrado quando se preparava para arremessar as sacolas por cima do muro do presídio.

A ação foi desencadeada quando o Serviço de Inteligência identificou movimentações suspeitas nas proximidades da unidade prisional. Ao fazer um patrulhamento, os militares flagraram os três homens. Eles estavam em um Toyota Corolla de cor prata.

O carro foi abordado e dentro dele foram encontradas as duas sacolas, Os suspeitos confessaram ter saído de Caratinga (MG) com a missão de entregar os materiais aos detentos.

Na residência de um dos envolvidos, foi encontrado um revólver calibre 38. Os dois adultos foram presos e o menor, apreendido, pelo crime de favorecimento real impróprio (Art. 249-A do Código Penal), que se configura pela entrada, promoção, intermediação, auxílio ou facilitação do ingresso de mercadorias em estabelecimento prisional sem autorização legal.

