PM prende trio que iria colocar drogas em presídio

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar frustrou, na noite desse domingo (31/8), a tentativa de três homens de colocar duas sacolas contendo drogas, celulares, fumo, isqueiros, ferramentas, fita isolante e outros objetos, dentro da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba (MG), no Vale do Rio Doce.

O trio, um homem de 21 anos; outro, de 22; e um adolescente, de 17, foi flagrado quando se preparava para arremessar as sacolas por cima do muro do presídio.

A ação foi desencadeada quando o Serviço de Inteligência identificou movimentações suspeitas nas proximidades da unidade prisional. Ao fazer um patrulhamento, os militares flagraram os três homens. Eles estavam em um Toyota Corolla de cor prata.

O carro foi abordado e dentro dele foram encontradas as duas sacolas, Os suspeitos confessaram ter saído de Caratinga (MG) com a missão de entregar os materiais aos detentos.

Na residência de um dos envolvidos, foi encontrado um revólver calibre 38. Os dois adultos foram presos e o menor, apreendido, pelo crime de favorecimento real impróprio (Art. 249-A do Código Penal), que se configura pela entrada, promoção, intermediação, auxílio ou facilitação do ingresso de mercadorias em estabelecimento prisional sem autorização legal.