FORAGIDOS

Mineiros suspeitos de serem 'matadores de aluguel' são presos na Bahia

Trio era procurado pela Justiça de MG e,segundo a investigação policial, atuava recebendo pagamentos para executar vítimas

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
20/08/2025 13:35

O grupo será submetido à audiência de custódia
O grupo será submetido à audiência de custódia

Um trio de “matadores de aluguel” foi preso na manhã desta quarta-feira (20) na zona rural de Jacobina, no norte da Bahia. Dois dos integrantes são pai e filho. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles eram procurados em Minas Gerais por homicídios na cidade de Pirapora (MG).


Os detidos atuavam recebendo pagamentos para executar vítimas e foram localizados após ações integradas de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA), Polícia Civil e Polícia Militar da Bahia, em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais.

Os suspeitos identificados pela polícia são Carlos Alberto Orioli Salomão, Bruno Carlos Orioli e Wagner Queiroz do Nascimento.

Crimes em São Paulo

De acordo com as investigações, Carlos Alberto Orioli Salomão, irmão de Rogério Salomão, e seus comparsas Bruno Carlos Orioli e Wagner Queiroz do Nascimento assassinaram Rogério e a advogada Lilian Cláudia Jorge dentro de um galpão familiar em Jardinópolis (SP), motivados por disputas por herança. As vítimas aguardavam Carlos para finalizar a entrega de um imóvel da família quando foram mortas. O empresário fugiu do local após os homicídios, e a prisão dele foi decretada em 1º de novembro.

Além dos homicídios em São Paulo, os três homens eram procurados por homicídios na cidade de Pirapora (MG) e estavam escondidos em Jacobina. Apesar disso, mais detalhes sobre os crimes não foram divulgados.

O grupo será submetido à audiência de custódia, quando a Justiça vai determinar se eles vão permanecer presos na Bahia ou se serão levados de volta para Minas Gerais.

A reportagem procurou as polícias da Bahia e de Minas Gerais para obter mais detalhes sobre a operação, como tempo de investigação, participação individual de cada suspeito nos crimes e possíveis novos mandados de prisão, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno das instituições.

