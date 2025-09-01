Assine
FLAGRANTE

Gari é preso ao tentar entrar em presídio com 35 celulares

De acordo com as investigações, o gari é tio de um detento da unidade que tinha encomendado os equipamentos

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
01/09/2025 13:04 - atualizado em 01/09/2025 13:06

Gari linha colocado celulares e equipamentos em três sacolas que estavam dentro de também de lixo
Gari linha colocado celulares e equipamentos em três sacolas que estavam dentro de também de lixo crédito: Sejusp

Um gari foi preso, em flagrante, quando tentava entrar com celulares e equipamentos eletrônicos dentro do Presídio Jacy de Jesus, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesse domingo (31/8).

Segundo informações da Secretaria de Segurança e Justiça de Minas Gerais, o homem já vinha sendo monitorado pela inteligência do órgão, pois havia uma suspeita de que ele teria fornecido esse tipo de equipamento a presidiários em outras ocasiões.

O homem carregava um tambor de lixo que foi retirado de um caminhão de coleta. Dentro do recipiente ele transportava três sacolas com os equipamentos. De acordo com a polícia, o objetivo do gari era camuflar a entrega ao recolher qualquer quantidade de lixo e, em meio a isso, deixar a encomenda sem levantar suspeita.

No total, eram 35 celulares, 28 placas de carregadores solares, 17 baterias de celulares, 13 isqueiros, 12 chips, quatro carregadores portáteis, nove cabos USB, dois carregadores de carro, cinco carregadores hidráulicos e três pacotes de fumo.

A investigação da polícia apontou que os itens tinham como destino um preso da unidade que é sobrinho do gari.

O caminhão de lixo pertence à empresa Limpebras, que presta serviço para a Prefeitura Municipal de Uberlândia. Por meio de nota, a empresa se pronunciou a respeito da atitude ilegal do funcionário. 

“A conduta do (s) colaborador (es) envolvidos não reflete as boas práticas da empresa, que não compactua, em nenhuma hipótese, om qualquer afront à lei, a segurança pública ou os regulamentos internos de instituições prisionais. A empresa está acompanhando as investigações promovidas pelas autoridades e reafirma seu compromisso de idoneidade com a sociedade e clientes”.

