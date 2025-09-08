Assine
OURO PRETO

Dois homens são atropelados no passeio por caminhão e um morre

Acidente em Ouro Preto (MG) aconteceu quando o motorista do caminhão sofreu um mal súbito e perdeu o controle da direção do veículo

08/09/2025 13:56

Segundo a corporação, dois homens foram atingidos no passeio após o motorista do caminhão sofrer um mal súbito e perder o controle da direção
Segundo a corporação, dois homens foram atingidos no passeio após o motorista do caminhão sofrer um mal súbito e perder o controle da direção crédito: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Dois homens foram atropelados por um caminhão quando o motorista perder o controle do veículo em Outro Preto (MG), na Região Central do estado. Uma das vítimas morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 8h20, em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer duas de vítimas de atropelamento na Avenida Américo Renné Giannetti, no Bairro Saramenha. As identidades de ambos não foram reveladas.

Segundo a corporação, as vítimas foram atingidas no passeio. Um dos homens foi parar debaixo do veículo e morreu. A segunda vítima e o motorista receberam atendimento médico do Samu ainda no local.

Depois do trabalho de perícia, o corpo do homem morto foi retirado pelos bombeiros com o auxílio de um guincho e entregue a uma funerária local.
Em nota, a Prefeitura de Ouro Preto informou que a faixa da esquerda está bloqueada e a equipe da Ourotran está atuando no local para normalizar a situação. Já a pista da direita, no sentido Centro, está liberada e com o trânsito fluindo normalmente.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

