Dois homens são atropelados no passeio por caminhão e um morre
Acidente em Ouro Preto (MG) aconteceu quando o motorista do caminhão sofreu um mal súbito e perdeu o controle da direção do veículo
Dois homens foram atropelados por um caminhão quando o motorista perder o controle do veículo em Outro Preto (MG), na Região Central do estado. Uma das vítimas morreu no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 8h20, em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer duas de vítimas de atropelamento na Avenida Américo Renné Giannetti, no Bairro Saramenha. As identidades de ambos não foram reveladas.
Segundo a corporação, as vítimas foram atingidas no passeio. Um dos homens foi parar debaixo do veículo e morreu. A segunda vítima e o motorista receberam atendimento médico do Samu ainda no local.
