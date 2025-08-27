Vídeo: cavalos comem lixo e quase são atropelados em cidade de MG

Circulam nas redes sociais vídeos mostrando cavalos comendo lixos de lixeiras, localizadas na zona urbana de Frutal (MG), Triângulo Mineiro. Os vídeos foram registrados no último final de semana por moradores do bairro Ipê Amarelo.

Em uma das gravações, um dos animais que estava solto ao lado de outros três quase foi atropelado por um carro na rua. Confira:

O dono destes cavalos pode responder por maus-tratos e abandono de animais, crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

A reportagem perguntou para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se o dono dos cavalos foi identificado e se foi instaurado inquérito policial para investigar o caso. No entanto, conforme nota da corporação, não foi localizado o registro de ocorrência policial sobre os fatos.

"A PCMG orienta que a população procure uma base da Polícia Militar ou delegacia da Polícia Civil mais próxima de sua residência para o devido registro dos fatos. O cidadão também pode formalizar denúncia pelo canal do Disque Denúncia Unificado - 181, em que o anonimato é garantido", finalizou a PCMG.

O Estado de Minas também procurou a Prefeitura de Frutal e questionou se há algum programa de acolhimento para esses animas, mas não obteve resposta.