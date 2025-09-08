Corpo carbonizado é encontrado em estrada rural de Santa Luzia

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado e em avançado estado de decomposição em uma estrada de terra no Bairro Três Corações, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (7/9).

A Polícia Militar foi acionada por pessoas que passavam pela Estrada Palmital e encontraram o corpo em uma mata, às margens da via.

Perto da vítima, em um ponto mais elevado, havia indícios de fogueira com pedaços de madeira que sugerem que o homem foi carbonizado e arrastado para local de desova.

De acordo com o boletim de ocorrência, o perito teve dificuldade de chegar ao local onde foi deixado o corpo. Segundo ele, o cadáver tinha muitas larvas e não tinha visibilidade de pele, o que tornou impossível identificar características, como tatuagens, por exemplo. O homem também não portava documentos de identificação.

O local é ermo e não tem iluminação, o que dificultou o trabalho da polícia em encontrar testemunhas do crime.

O corpo foi removido pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para identificação. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil.