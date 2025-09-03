Assine
overlay
Início Gerais
MISTÉRIO

Corpo carbonizado é encontrado em bota-fora de Ribeirão das Neves

Devido ao intenso estado de carbonização, ainda não foi possível identificar o sexo da vítima

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/09/2025 09:36

compartilhe

Siga no
x
O rabecão e a perícia da Polícia Civil são aguardados no local
O rabecão e a perícia da Polícia Civil são aguardados no local crédito: Divulgação/PCMG

Um corpo carbonizado foi encontrado em um bota-fora de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (3/9).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi avisada às 6h26 sobre o fato, ocorrido na Avenida Um, no bairro Felixlândia, na região de Justinópolis.

Leia Mais

Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) indicam que o corpo está “totalmente queimado”, não havendo a possibilidade de identificação da vítima ou até mesmo do sexo dela.

A perícia e o rabecão são aguardados no local, que está isolado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações sobre dinâmica do crime ou suspeitos. A ocorrência foi registrada como homicídio e está em andamento.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

grande-bh homicidio policia-militar ribeirao-das-neves

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay