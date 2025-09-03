Corpo carbonizado é encontrado em bota-fora de Ribeirão das Neves

Um corpo carbonizado foi encontrado em um bota-fora de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (3/9).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi avisada às 6h26 sobre o fato, ocorrido na Avenida Um, no bairro Felixlândia, na região de Justinópolis.

Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) indicam que o corpo está “totalmente queimado”, não havendo a possibilidade de identificação da vítima ou até mesmo do sexo dela.

A perícia e o rabecão são aguardados no local, que está isolado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações sobre dinâmica do crime ou suspeitos. A ocorrência foi registrada como homicídio e está em andamento.

Matéria em atualização