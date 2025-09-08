Mulher de sargento que ameaçou vizinha com arma do marido é presa

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mayara Alves Xavier, de 33 anos, mulher do sargento da Polícia Militar Marcelo Mendes da Costa, de 51 anos, foi autuada em flagrante pelos crimes de ameaça e tentativa de homicídio. Ela utilizou a arma do companheiro para ameaçar uma vizinha na porta de casa.

Ela foi encaminhada ao Sistema Prisional, onde está à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. Já o policial militar está à disposição da Justiça Militar, para novos esclarecimentos.

O fato ocorreu no Bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desse sábado (6/9), em que Nayara se indispôs com uma vizinha e investiu contra esta, na frente de sua casa, tendo um revólver na mão.

Um vídeo mostra o momento em que Nayara está armada, fazendo ameaças à vizinha, que segundo informações da Polícia Militar, estaria parada em frente à sua casa e ela não gostou disso e resolveu tirá-la de lá.

“Sai do meu portão que eu estou com um filho doente dentro de casa”, teriam sido, aos gritos, as palavras de Nayara, segundo a vítima. .

A mulher, sentindo-se ameaçada, resolveu atravessar a rua e ficar do outro lado. No entanto, pouco tempo depois, Nayara saiu de casa, armada, apontando para o rosto da vizinha. Houve uma discussão e Nayara agrediu a vizinha com coronhadas na cabeça.

Um vídeo mostra esse momento. E enquanto as agressões ocorriam, o sargento Marcelo chegou a tomou a arma da mulher, retornando para casa. Uma vez que Nayara ja estava dentro de casa, o policial saiu de casa e foi até a vizinha, a quem pediu para não registrar queixa, pois isso lhe traria problemas.

A PM já tinha sido chamada e quando uma viatura chegou ao local, o sargento já não estava mais em casa.

Nayara foi levada para a Central Digital da Polícia Civil e lá, alegou que estava passando por dificuldades em família, pois está com um filho doente, em casa. Alegou que o fato da vizinha estar à frente de seu portão a irritou.

Enquanto Nayara foi levada à Central Digital, os policiais militares procuravam pelo sargento Marcelo, que foi encontrado dentro do 18º Batalhão PM.

A vítima de agressão recusou atendimento médico. Sofreu ferimentos leves, tendo dispensado o atendimento médico.

Nayara foi indiciada pelos crimes de crimes de ameaça e tentativa de homicídio.



Veja a nota da Polícia Militar

Na tarde de sábado (06/09), equipes da Polícia Militar compareceram ao bairro Água Branca, após denúncia de que uma mulher estaria ameaçando sua vizinha com uma arma de fogo em via pública.

No local, foi constatado que, após um desentendimento, a autora sacou a arma e a apontou contra a vítima.

Durante as diligências, apurou-se que o marido da autora, policial militar, interveio na ocorrência, recolhendo a arma e conduzindo sua esposa para o interior da residência.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos presos à Delegacia de Polícia Civil, sendo adotadas todas as medidas legais cabíveis pela Polícia Militar.

Permanecemos à disposição para outros esclarecimentos.

