PM procura homem que agrediu mulheres, fez ameaças e fugiu

A Polícia Militar emitiu um alerta para tentar encontrar um homem de 28 anos que agrediu duas mulheres na última terça-feira (2/9), em Prata, na Zona Rural de Lajinha.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, as duas mulheres têm 22 anos. Segundo relato de uma delas, o homem, que tinha sido seu namorado, a agrediu com socos e coronhadas.

A segunda mulher agredida, que estava junto da amiga, levou tapas. O homem fugiu em seguida, e no dia seguinte, foi até a casa da ex-namorada, e lhe fez várias ameaças, inclusive de morte.

Os policiais conseguiram descobrir o local onde o agressor morava, mas ele não estava na casa quando os policiais estiveram lá. Numa revista, encontraram uma carabina calibre .28 sem munições, que foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

As vítimas receberam atendimento médico e liberadas. A ex-namorada levou pontos na cabeça. As mulheres registraram pedido de medida protetiva contra o agressor, que não pode se aproximar delas. A PM está em rastreamento para tentar localizar o homem e pede ajuda à população, para que passe qualquer informação sobre o paradeiro, através dos telefones 190 ou 181 (Disque Denúncia Unificado).

