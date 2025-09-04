Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÃO

PM procura homem que agrediu mulheres, fez ameaças e fugiu

A PM emitiu alerta para tentar prender o agressor. Uma das mulheres era ex-namorada do agressor

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
04/09/2025 11:44

compartilhe

Siga no
x
A Polícia Militar colocou toda a tropa em alerta para tentar encontrar motoqueiro agressor
A Polícia Militar colocou toda a tropa em alerta para tentar encontrar motoqueiro agressor crédito: PMMG

A Polícia Militar emitiu um alerta para tentar encontrar um homem de 28 anos que agrediu duas mulheres na última terça-feira (2/9), em Prata, na Zona Rural de Lajinha.

Leia Mais

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, as duas mulheres têm 22 anos. Segundo relato de uma delas, o homem, que tinha sido seu namorado, a agrediu com socos e coronhadas.

A segunda mulher agredida, que estava junto da amiga, levou tapas. O homem fugiu em seguida, e no dia seguinte, foi até a casa da ex-namorada, e lhe fez várias ameaças, inclusive de morte.

Os policiais conseguiram descobrir o local onde o agressor morava, mas ele não estava na casa quando os policiais estiveram lá. Numa revista, encontraram uma carabina calibre .28 sem munições, que foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. 

As vítimas receberam atendimento médico e liberadas. A ex-namorada levou pontos na cabeça. As mulheres registraram pedido de medida protetiva contra o agressor, que não pode se aproximar delas. A PM está em rastreamento para tentar localizar o homem e pede ajuda à população, para que passe qualquer informação sobre o paradeiro, através dos telefones 190 ou 181 (Disque Denúncia Unificado).

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

agressao ameaca homem medida-protetiva violencia-contra-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay