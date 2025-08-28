Assine
MORTE DE CRIANÇA

Polícia Civil instaura inquérito para apurar morte em UPA

Polícia espera por resultado de exames realizados no Instituto Médico Legal para atestar as circunstâncias e a causa da morte.

Ivan Drummond
Ivan Drummond
28/08/2025 18:15

Polícia Civil aguarda por relatório do IML para dar prosseguimento às investigações sobre morte do menino Nicolas
Polícia Civil aguarda por relatório do IML para dar prosseguimento às investigações sobre morte do menino Nicolas

A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar a morte do menino Nicolas Gabriel Brito Figueiredo, de 6 anos, em uma Unidade de Pronto Atendimento de Santa Luzia (UPA), região metropolina de BH. A morte ocorreu nessa quarta-feira (27/8). O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal, na capital, para ser submetido a exames. 

Segundo informações da assessoria de imprensa, a Polícia Civil aguarda a conclusão de laudos que poderão atestar as circunstâncias e a causa da morte.

Uma investigação já está em andamento ouvindo os envolvidos para obter informações que possam auxiliar na elucidação do caso.

A morte

Segundo os familiares, Nicolas chegou à unidade por volta das 8h da manhã de quarta-feira (27/8), apresentando vômito e diarréia. Ele recebeu soro e uma injeção antes de ser liberado, por volta das 11h. “Minha filha contou que a medicação aplicada foi Benzetacil”, relatou Shirley Cristina Maciel, avó de Nicolas.

Segundo ela, logo após sair da UPA, quando a mãe seguia com Nicolas para o ponto de ônibus, o menino começou a passar mal. Nicolas caiu no chão, começou a tremer e espumar pela boca. Um transeunte ajudou a mãe a carregá-lo de volta para dentro da unidade, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Um dos parentes afirmou que Nicolas não tinha nenhum problema de saúde ou alergia a medicamentos. O menino completaria 7 anos no próximo dia 1º de setembro. Até o início da noite, o corpo ainda estava dentro da UPA, aguardando a remoção pelo rabecão do Instituto Médico Legal (IML).

Do lado de fora, familiares permaneciam na porta da unidade, acompanhando a espera e cobrando respostas para a morte inesperada da criança.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Gazeto, esteve no local e informou que a prefeitura vai apurar o caso. 

Prefeitura

A Prefeitura de Santa Luzia informou que não foram identificados indícios de negligência no atendimento prestado a Nicolas Gabriel Brito Figueiredo, de 6 anos, que morreu pouco tempo depois de receber alta de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o menino deu entrada na unidade apresentando dor de garganta, febre e episódios de vômito. Ele foi medicado, permaneceu em observação por cerca de duas horas e recebeu alta após apresentar melhora clínica, com orientações médicas. A pasta enfatizou que todos os protocolos foram seguidos corretamente.

