Polícia Civil instaura inquérito para apurar morte em UPA

A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar a morte do menino Nicolas Gabriel Brito Figueiredo, de 6 anos, em uma Unidade de Pronto Atendimento de Santa Luzia (UPA), região metropolina de BH. A morte ocorreu nessa quarta-feira (27/8). O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal, na capital, para ser submetido a exames.

Segundo informações da assessoria de imprensa, a Polícia Civil aguarda a conclusão de laudos que poderão atestar as circunstâncias e a causa da morte.

Uma investigação já está em andamento ouvindo os envolvidos para obter informações que possam auxiliar na elucidação do caso.

Segundo os familiares, Nicolas chegou à unidade por volta das 8h da manhã de quarta-feira (27/8), apresentando vômito e diarréia. Ele recebeu soro e uma injeção antes de ser liberado, por volta das 11h. “Minha filha contou que a medicação aplicada foi Benzetacil”, relatou Shirley Cristina Maciel, avó de Nicolas.

Segundo ela, logo após sair da UPA, quando a mãe seguia com Nicolas para o ponto de ônibus, o menino começou a passar mal. Nicolas caiu no chão, começou a tremer e espumar pela boca. Um transeunte ajudou a mãe a carregá-lo de volta para dentro da unidade, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Um dos parentes afirmou que Nicolas não tinha nenhum problema de saúde ou alergia a medicamentos. O menino completaria 7 anos no próximo dia 1º de setembro. Até o início da noite, o corpo ainda estava dentro da UPA, aguardando a remoção pelo rabecão do Instituto Médico Legal (IML).

Do lado de fora, familiares permaneciam na porta da unidade, acompanhando a espera e cobrando respostas para a morte inesperada da criança.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Gazeto, esteve no local e informou que a prefeitura vai apurar o caso.

A Prefeitura de Santa Luzia informou que não foram identificados indícios de negligência no atendimento prestado a Nicolas Gabriel Brito Figueiredo, de 6 anos, que morreu pouco tempo depois de receber alta de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o menino deu entrada na unidade apresentando dor de garganta, febre e episódios de vômito. Ele foi medicado, permaneceu em observação por cerca de duas horas e recebeu alta após apresentar melhora clínica, com orientações médicas. A pasta enfatizou que todos os protocolos foram seguidos corretamente.