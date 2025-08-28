Morte de criança: Prefeitura de Santa Luzia diz que não houve falha médica

A Prefeitura de Santa Luzia informou nesta quarta-feira (27/8) que não foram identificados indícios de negligência no atendimento prestado a Nicolas Gabriel Brito Figueiredo, de 6 anos, que morreu pouco tempo depois de receber alta de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o menino deu entrada na unidade apresentando dor de garganta, febre e episódios de vômito. Ele foi medicado, permaneceu em observação por cerca de duas horas e recebeu alta após apresentar melhora clínica, com orientações médicas. A pasta enfatizou que todos os protocolos foram seguidos corretamente.

O caso ocorreu pouco depois de Nicolas deixar a UPA. Segundo familiares, ele passou mal enquanto a mãe o levava a um ponto de ônibus, caiu no chão e sofreu parada cardiorrespiratória. Uma pessoa que passava ajudou a mãe a levá-lo de volta à unidade, mas ele não resistiu.

A Secretaria de Saúde reforçou que determinou apuração detalhada dos fatos, incluindo análise de prontuários e protocolos adotados, para esclarecer completamente o ocorrido. Até o início da noite de ontem, o corpo da criança permanecia na unidade, aguardando remoção pelo Instituto Médico Legal (IML).

Os familiares lamentam a morte inesperada do menino, que completaria 7 anos no próximo dia 1º de setembro. A prefeitura afirmou que continuará prestando apoio à família e adotando medidas necessárias para esclarecer o caso.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice