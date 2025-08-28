Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO METROPOLITANA

Morte de criança: Prefeitura de Santa Luzia diz que não houve falha médica

Secretaria de Saúde do município garante que atendimento seguiu protocolos e descarta negligência. Nicolas Gabriel, de 6 anos, morreu logo depois de deixar UPA

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
28/08/2025 13:27

compartilhe

Siga no
x
ff
A Secretaria de Saúde de Santa Luzia enfatizou que todos os protocolos no tratamento de Nicolas Gabriel foram seguidos corretamente crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Prefeitura de Santa Luzia informou nesta quarta-feira (27/8) que não foram identificados indícios de negligência no atendimento prestado a Nicolas Gabriel Brito Figueiredo, de 6 anos, que morreu pouco tempo depois de receber alta de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o menino deu entrada na unidade apresentando dor de garganta, febre e episódios de vômito. Ele foi medicado, permaneceu em observação por cerca de duas horas e recebeu alta após apresentar melhora clínica, com orientações médicas. A pasta enfatizou que todos os protocolos foram seguidos corretamente.

Leia Mais

O caso ocorreu pouco depois de Nicolas deixar a UPA. Segundo familiares, ele passou mal enquanto a mãe o levava a um ponto de ônibus, caiu no chão e sofreu parada cardiorrespiratória. Uma pessoa que passava ajudou a mãe a levá-lo de volta à unidade, mas ele não resistiu. 

A Secretaria de Saúde reforçou que determinou apuração detalhada dos fatos, incluindo análise de prontuários e protocolos adotados, para esclarecer completamente o ocorrido. Até o início da noite de ontem, o corpo da criança permanecia na unidade, aguardando remoção pelo Instituto Médico Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os familiares lamentam a morte inesperada do menino, que completaria 7 anos no próximo dia 1º de setembro. A prefeitura afirmou que continuará prestando apoio à família e adotando medidas necessárias para esclarecer o caso.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

minas-gerais morte policia rmbh santaluzia upa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay