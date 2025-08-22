Menina de 11 anos ganha baile após ter vestido destruído em formatura
Jessica foi vítima de bullying durante formatura no primário, mas comunidade se uniu para criar uma noite de conto de fadas para ela
compartilheSiga no
A formatura do primário da pequena britânica Jessica Robinson, de 11 anos, se tornou um dia traumático. Ela deixou a festa chorando depois que um valentão pisou repetidamente em seu vestido azul avaliado em £450 (R$ 3.200), enquanto outras crianças filmavam e riam.
A peça foi rasgada em pedaços, e a menina ficou tão abalada que não saiu do quarto e se recusou a ir à escola nos dois últimos dias do ano letivo. Depois desse episódio de bullying, a comunidade de Lancashire, onde Jessica mora com a mãe, decidiu se unir para realizar uma verdadeira um novo baile de formatura para a garota.
Segundo a mãe, Micha Robinson, a filha sofre bullying há três anos. “Nós a deixamos no baile, ela entrou e estava tudo bem, mas quando fui buscá-la, ela veio chorando, com todo o vestido destruído”, relatou o Daily Mail.
Leia Mais
O caso foi divulgado no Facebook, e a repercussão mobilizou a comunidade para organizar um novo evento, batizado de “Vestidos de Baile e Bravura” (Ballgowns & Bravery), que acontece neste sábado (23/8). Empresas locais se ofereceram para transformar a noite da menina em um momento inesquecível.
Noite de conto de fadas
A iniciativa é liderada por Libbie Cannon, proprietária do bar Notorious, que cedeu o espaço para a festa. “Ela foi ao baile, mas a noite terminou em decepção quando foi atacada, deixando seu vestido rasgado. Desde então, nossa comunidade se uniu para dar a ela o baile que realmente merece”, disse a mulher no post do Facebook.
O evento contará com entrada em tapete vermelho, decoração especial, DJ, balões, segurança e até a presença de motociclistas, que escoltarão Jessica até o local. Um carro especial também foi cedido para levá-la ao baile.
Leia Mais
“A resposta da comunidade foi fantástica. Queremos substituir aquela lembrança dolorosa por algo mágico, para restaurar a fé dela nas pessoas”, acrescentou Libbie. Outras 50 crianças foram convidadas para participar da festa.
- 'Adolescência': o bullying sofrido e outras curiosidades sobre Stephen Graham, protagonista da série que viralizou na Netflix
A mãe da menina disse que ela está animada com a nova chance de viver uma experiência positiva. O vestido azul original foi restaurado e será usado novamente no evento. “Estou nas nuvens. Não poderia agradecer à comunidade o suficiente”, disse Micha.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O episódio de bullying foi denunciado à polícia, e Jessica está em terapia desde então.
O que fazer em caso de bullying?
- Converse com a criança (ou adolescente) - crie um ambiente acolhedor com diálogos frequentes e informais. Escute com empatia, sem julgar, e incentive-a a compartilhar seus sentimentos e o que viveu
- Documente tudo e formalize junto à escola - registre datas, horários, testemunhas, locais, mensagens e-mails ou conversas. Formalize as reclamações por escrito, garantindo protocolo ou confirmação de recebimento como prova
- Marque uma reunião com a escola - peça uma conversa com coordenação, direção ou professores, apresentando os fatos com clareza e solicitando um plano de ação. A escola deve agir de forma preventiva e restaurativa
- Acompanhe de perto e colabore no processo - mantenha diálogo constante com a escola, solicitando feedback sobre as ações tomadas e oferecendo cooperação. Entenda o regimento interno da instituição e acompanhe o progresso
- Busque apoio profissional quando necessário - se observar sinais como isolamento, insônia, queda no rendimento ou baixa autoestima, procure ajuda de psicólogo, psicopedagogo ou outro especialista em saúde mental
- Acione as autoridades em caso de omissão ou gravidade - se a escola não agir, registre boletim de ocorrência, procure o Conselho Tutelar ou a Secretaria de Educação. Em casos extremos, envolva o Ministério Público
- Prevenção pelo diálogo e empatia - eduque seu filho sobre empatia, respeito, diálogo e resolução pacífica de conflitos. Um ambiente familiar acolhedor fortalece a proteção