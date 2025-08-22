Menina de 11 anos ganha baile após ter vestido destruído em formatura

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A formatura do primário da pequena britânica Jessica Robinson, de 11 anos, se tornou um dia traumático. Ela deixou a festa chorando depois que um valentão pisou repetidamente em seu vestido azul avaliado em £450 (R$ 3.200), enquanto outras crianças filmavam e riam.

A peça foi rasgada em pedaços, e a menina ficou tão abalada que não saiu do quarto e se recusou a ir à escola nos dois últimos dias do ano letivo. Depois desse episódio de bullying, a comunidade de Lancashire, onde Jessica mora com a mãe, decidiu se unir para realizar uma verdadeira um novo baile de formatura para a garota.

Segundo a mãe, Micha Robinson, a filha sofre bullying há três anos. “Nós a deixamos no baile, ela entrou e estava tudo bem, mas quando fui buscá-la, ela veio chorando, com todo o vestido destruído”, relatou o Daily Mail.

O caso foi divulgado no Facebook, e a repercussão mobilizou a comunidade para organizar um novo evento, batizado de “Vestidos de Baile e Bravura” (Ballgowns & Bravery), que acontece neste sábado (23/8). Empresas locais se ofereceram para transformar a noite da menina em um momento inesquecível.

Noite de conto de fadas

A iniciativa é liderada por Libbie Cannon, proprietária do bar Notorious, que cedeu o espaço para a festa. “Ela foi ao baile, mas a noite terminou em decepção quando foi atacada, deixando seu vestido rasgado. Desde então, nossa comunidade se uniu para dar a ela o baile que realmente merece”, disse a mulher no post do Facebook.

O evento contará com entrada em tapete vermelho, decoração especial, DJ, balões, segurança e até a presença de motociclistas, que escoltarão Jessica até o local. Um carro especial também foi cedido para levá-la ao baile.

“A resposta da comunidade foi fantástica. Queremos substituir aquela lembrança dolorosa por algo mágico, para restaurar a fé dela nas pessoas”, acrescentou Libbie. Outras 50 crianças foram convidadas para participar da festa.

A mãe da menina disse que ela está animada com a nova chance de viver uma experiência positiva. O vestido azul original foi restaurado e será usado novamente no evento. “Estou nas nuvens. Não poderia agradecer à comunidade o suficiente”, disse Micha.

O episódio de bullying foi denunciado à polícia, e Jessica está em terapia desde então.

O que fazer em caso de bullying?