Mãe encontra frases sexuais em estampa de vestido da filha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mãe usou as redes sociais para alertar outros pais para “olhar atentamente para as roupas dos seus filhos antes de comprá-las”. Isso porque ela encontrou frases inapropriadas escondidas em um vestido da filha.

Savannah, como é identificada nas redes sociais, mostrou a peça, que tem estampas de coelhinhos, jujubas e galinhas, além de mensagens em fonte minúscula. “Um dia, quando ela estava tirando uma soneca, pensei em dar uma olhada e ver o que realmente diziam”, contou no vídeo que ultrapassou 28 milhões de visualizações.

Na correria do dia a dia, ela nunca tinha lido os textos. Por isso, ficou tão chocada ao ver frases como “Quer fazer uma caça aos ovos de Páscoa debaixo das cobertas?”, “Este cupom dá direito a um peep show [apresentação de filmes pornográficos ou show de sexo ao vivo] grátis!” e “Vamos fingir que somos coelhos e fazer o que vier naturalmente”.

Outras mensagens também chamaram atenção pelo tom adulto e sugestivo, como “Minhas tulipas (dois lábios) querem estar nas suas tulipas” e “Você foi o melhor marido e amigo que uma garota poderia ter”.

Nos comentários do vídeo, milhares de usuários expressaram indignação. “WTF”, escreveu um internauta, refletindo o sentimento geral. Outros classificaram a peça como “perturbadora”, “desagradável” e nojenta. Alguns, no entanto, levantaram a hipótese de que se tratava de um erro inocente de design ou produção.

Marca se pronunciou

O vestido foi fabricado por uma pequena empresa americana chamada Lele & Co.. Em resposta, a marca retirou imediatamente o item do catálogo e divulgou um comunicado em seu site.

“Gostaria de expressar minhas mais profundas desculpas pelo texto inadequado encontrado em uma das peças de roupa vendidas em minha loja. Esta peça em particular era um item de revenda de um fornecedor e, infelizmente, não percebi o texto ofensivo antes de ser anunciado”, declarou a empresa.

A Lele & Co. afirmou ainda que todo o estoque foi destruído, que está tomando medidas legais contra o fornecedor e que já entrou em contato com Savannah. Por fim, a empresa reforçou que o episódio “não condiz com os valores da marca” e disse estar enfrentando ataques “baseados em alegações infundadas”.

Quais cuidados tomar na hora de comprar roupas para crianças?