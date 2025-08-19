Assine
ADULTIZAÇÃO

Os monstros são reais: campanha alerta para violência infantil online

Mais da metade dos adolescentes brasileiros já sofreu violência sexual online, revela pesquisa; ONG lança campanha para conscientizar e prevenir novos casos

19/08/2025 14:58

Vídeo sobre adultização do influenciador Felca já tem mais de 45 milhões de visualizações no YouTube
Vídeo sobre adultização do influenciador Felca já tem mais de 45 milhões de visualizações no YouTube crédito: Reprodução/YouTube/@felcaseita

Nas últimas semanas, um vídeo do youtuber Felca provocou comoção nas redes sociais ao denunciar a adultização e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A denúncia direta ao influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração infantil mobilizou o Ministério Público, resultou na retirada de perfis das redes e desencadeou discussões que chegaram até a Câmara dos Deputados. O episódio escancarou um problema crescente e, até então, invisível: a violência sexual digital contra crianças e adolescentes no Brasil.

Embora o assunto tenha ganhado ampla visibilidade agora, ele já vinha sendo mapeado de forma sistemática por organizações da sociedade civil. O ChildFund Brasil, com quase seis décadas de atuação no país em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, lançou recentemente a campanha internacional “Os Monstros na Internet São Reais”, com o objetivo de informar e mobilizar a sociedade diante do cenário alarmante.

A campanha, que acontece simultaneamente em seis países da América Latina, reúne vídeos impactantes, cartilhas educativas, cursos gratuitos e materiais de apoio para pais, educadores e jovens. O material está disponível no site www.monstrosnainternetsaoreais.com.

Números que chocam: 54% dos adolescentes já foram vítimas

A ação foi impulsionada por uma pesquisa inédita conduzida pelo ChildFund em 2025, que ouviu mais de 9 mil adolescentes em todos os estados brasileiros. Os dados revelam uma realidade chocante:

  • 54% dos adolescentes brasileiros já sofreram algum tipo de violência sexual online - o que representa cerca de 9,2 milhões de jovens;
  • 94% não sabem o que fazer se forem vítimas de abuso digital;
  • Apenas 35% recebem algum tipo de supervisão parental;
  • O risco de violência cresce com a idade e o tempo de uso: jovens de 17 e 18 anos têm 1,3 vez mais chances de sofrer abuso do que os de 15 anos;
  • Casos de exposição ou distribuição de imagens íntimas ocorrem 10 vezes por segundo no mundo.

"Estamos deixando nossos filhos atravessar avenidas digitais sozinhos"

Em entrevista, o presidente executivo do ChildFund Brasil, Mauricio Cunha, foi direto ao classificar o cenário como "estarrecedor": "Temos uma geração completamente exposta, à mercê de predadores digitais. Só 35% recebem supervisão online. E 94% não sabem o que fazer se forem vítimas. É como deixá-los atravessar uma avenida movimentada sozinhos", afirma Cunha.

Segundo ele, a ausência de políticas públicas de educação digital é um agravante: "Não temos uma política nacional de letramento digital com foco na proteção da infância. Muitos pais não sabem sequer usar ferramentas de controle parental. Enquanto isso, os predadores dominam o ambiente digital".

Predadores e armadilhas em tempo real

A internet, explica Cunha, tornou-se um território fértil para criminosos: "Um predador pode iniciar contato com uma criança a cada 19 segundos em jogos online. Em menos de uma hora, ele conquista a confiança dela. Isso não é teoria, é realidade".

A campanha "Os Monstros na Internet São Reais" utiliza essa metáfora para mostrar como os perigos podem estar disfarçados de amizades, jogos e interações aparentemente inocentes. Esses "monstros" podem ser tanto pessoas quanto conteúdos nocivos, e o impacto na vida das vítimas pode ser devastador.

"A violência digital pode ser até mais danosa que a física. Uma imagem íntima pode circular eternamente e virar moeda de chantagem. Muitos adolescentes desenvolvem traumas, depressão, e em alguns casos, tentam o suicídio", alerta o presidente.

Curso gratuito e materiais educativos: proteção começa com informação

Como resposta concreta, o ChildFund desenvolveu o curso online "Safe Child", voltado para crianças, famílias e escolas. O conteúdo foi construído com o apoio de especialistas em desenvolvimento infantil e está disponível gratuitamente no site childfundbrasil.org.br/cursos.

"É um curso lúdico, adaptado à idade da criança, que ensina de forma prática como reconhecer situações de risco e se proteger. Mas é preciso apoio dos gestores públicos para que ele entre nos currículos escolares e tenha escala".

Além disso, a organização lançou cartilhas, vídeos e guias voltados a cuidadores, educadores e adolescentes, buscando criar uma cultura de prevenção.

A responsabilidade é de todos?

Para Cunha, a proteção online de crianças e adolescentes não pode recair apenas sobre as famílias:
"É tarefa compartilhada entre Estado, empresas de tecnologia, escolas e sociedade civil. Os pais têm papel fundamental, sim, mas precisam de suporte. Sozinhos, não conseguem combater um problema de tamanha escala".

O ChildFund defende a implementação de políticas públicas locais e nacionais que incluam educação para o uso seguro da internet e capacitação de pais e professores.

A pesquisa do também aponta para o uso excessivo da internet: 30% dos adolescentes passam mais de 6 horas por dia online, além do tempo escolar. Apenas 21% relatam ter hobbies fora do ambiente digital.

"Estamos criando uma geração que vive em uma realidade bidimensional, sem contato com o mundo real. O excesso de tempo de tela prejudica o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo", conclui Cunha.

O caminho, segundo ele, é o diálogo contínuo com os filhos, imposição de limites saudáveis e reconhecimento da vulnerabilidade natural da infância: "Limite não é autoritarismo, é proteção. Crianças não têm maturidade para tomar todas as decisões sozinhas. Precisam ser ouvidas, mas também cuidadas". 

Um alerta final: não espere ser tarde demais

A mensagem da campanha é clara: os monstros da internet são reais, e eles estão mais próximos do que imaginamos. Combater a violência sexual digital exige urgência, informação e ação conjunta.

O curso "Safe Child", as cartilhas educativas e os vídeos da campanha podem ser acessados gratuitamente em:

https://monstruoseninternetsonreales.com/pt/ 

https://brasil.miescuelapositiva.org/

ChildFund Brasil em números (2024)

  • +83 mil crianças, adolescentes e jovens atendidos diretamente
  • +189 mil pessoas impactadas por programas sociais
  • +1,3 milhão de pessoas alcançadas indiretamente
  • Presente em mais de 70 países através da rede internacional

Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

