Felca recebe ameaça de morte por e-mail; Justiça determina quebra do sigilo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo determinou a quebra de sigilo de uma conta de e-mail que enviou mensagens com ameaças de morte para Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, autor de vídeo com denúncias de adultização e exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais que mencionam o influenciador Hytalo Santos. O advogado de Felca afirma que o endereço de e-mail enviou duas mensagens ao youtuber neste sábado (16).

Além do acesso a dados do dono da conta, a Justiça determinou que a empresa de tecnologia informe o endereço IP de acesso dos últimos seis meses, "portas lógicas de origem, data, hora, minutos, segundos e milésimos de segundos, bem como quaisquer dados cadastrais aptos a identificar o usuário responsável". Procurado, o Google não respondeu até a publicação desta reportagem.

Nesta semana, Felca relatou já ter recebido ameaças e, por isso, passou a andar de carro blindado. "[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças", disse, em entrevista ao podcast PodDelas.

Em um vídeo publicado na última semana, Felca citou diversos casos em que crianças têm sua imagem explorada, tanto por pais quanto por outros adultos, que lucram com os vídeos publicados. Em alguns deles, as crianças aparecem em contextos sexualizados ou frequentando ambientes com adultos, como baladas, o que é chamado de adultização.

Entre os casos, ele citou o de Hytalo. Felca criticou os conteúdos promovidos por ele nas redes sociais, que incluem dinâmicas em que adolescentes se beijam, frequentam festas com consumo de bebidas alcoólicas e aparecem em danças sensuais, e o acusa de lucrar com a sexualização juvenil.

Hytalo e seu marido, Israel Nata Vicente, estão presos desde sexta-feira (15/8). Segundo o despacho da Justiça, a prisão preventiva (sem prazo) era necessária para impedir novos atos de destruição ou ocultação de provas ou a intimidação de testemunhas - fatos que já estariam ocorrendo desde que o influenciador soube da investigação, de acordo com a Promotoria.

