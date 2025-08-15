Prisão de Hytalo Santos é comemorada nas redes sociais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A prisão do influenciador Hytalo Santos, decretada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, nessa sexta-feira (15/8), ganhou repercussão imediata nas redes sociais. Internautas comemoraram a ação da Justiça e disseram ser contra a exploração de crianças e adolescentes.

A prisão de Hytalo Santos e do marido, Israel Nata Vicente, foi motivada por indícios de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular, além de produção de vídeos com divulgação em redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes. A decisão teve como objetivo impedir destruição de provas e intimidação de testemunhas, segundo o juiz.

A ação envolveu atuação conjunta do Ministério Público da Paraíba, Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, e da Polícia Rodoviária Federal. Enquanto isso, a defesa de Hytalo Santos mantém que ele não tinha conhecimento das medidas judiciais e nega todas as acusações, afirmando que está à disposição da Justiça para esclarecimentos. Veja momento da prisão

O caso ganhou destaque após um vídeo do influenciador Felca viralizar, denunciar práticas de adultização e exploração de menores. Muitos internautas destacaram o impacto da iniciativa.

"Há ANOS o Hytalo Santos explora e sexualiza menores, e ele foi preso SÓ HOJE. Isso só mostra duas coisas… primeiro que a justiça SIM faz de cega, pois essa pauta já deveria estar sendo investigada há muito tempo e não só agora com o vídeo do Felca que ganhou proporção gigantesca. E, segundo, que se os influenciadores usassem seu alcance para esse tipo de serviço, talvez teríamos um país melhor em algumas questões”, escreveu um perfil.

"Cara, cês têm noção que o Felca destruiu as lives de NPC do TikTok, combateu o Tigrinho e denunciou Hytalo Santos com o vídeo ADULTIZAÇÃO. Isso sim é Influencer de verdade! Não essa maioria de b****s que vendem até a mãe por dinheiro”, comentou outro.

Alguns internautas também relacionaram a prisão a um vídeo em que Hytalo recebe uma oração de uma líder religiosa. "A pastora orou ontem e hoje o Hytalo Santos já tá na cadeia, essa tem unção”, debochou uma pessoa. Veja mais postagens:

Eu nem ia beber hoje mas o hytalo santos foi preso serei obrigado abrir um litrão pic.twitter.com/cNjN0tzet6 — Higor (@higorpaiva_) August 15, 2025

HYTALO SANTOS FOI PRESO pic.twitter.com/YMPbbI5DoH — Matheus (@matheuscaseca) August 15, 2025

o Felca na casa dele vendo que o Hytalo Santos foi preso pic.twitter.com/B4MQRxISCg — Matheus (@matheuscaseca) August 15, 2025

Quem é Hytalo Santos?

Hytalo José Santos Silva, mais conhecido como Hytalo Santos, tem 27 anos e é natural de Cajazeiras, no interior da Paraíba. Ele começou na internet em 2018 publicando vídeos de dança, especialmente de brega funk, e passou a ganhar dinheiro com a divulgação de conteúdos que envolviam menores de idade.

Com o tempo, Hytalo criou uma casa apelidada de “mansão” e passou a abrigar algumas crianças com permissão dos pais, chamando-as de “filhos”. Em troca do suporte financeiro, moradia e educação, os jovens apareciam em seus conteúdos. Hytalo ficou conhecido por mostrar nas redes sociais uma rotina de ostentação ao lado desses adolescentes.

Ele está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração de menores, trabalho infantil artístico irregular e produção de conteúdos digitais com crianças e adolescentes. Entre os casos mais polêmicos está a adolescente Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, que aos 17 anos anunciou estar grávida de Hyago Santos, irmão de Hytalo.

Linha do tempo da prisão de Hytalo Santos

6 de agosto de 2025 – O youtuber Felca publica vídeo com mais de 40 milhões de visualizações denunciando “adultização” de conteúdos envolvendo menores feitos por Hytalo Santos.

13 de agosto de 2025 – Decisão judicial da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa determina:

Apreensão de aparelhos eletrônicos usados por Hytalo (celulares, computadores, câmeras, HDs, pen drives)

Proibição de contato do influenciador com os menores

Realização de estudo psicossocial com os adolescentes envolvidos.

14 de agosto de 2025 – Primeira tentativa de cumprimento da ordem judicial:

Oficiais de Justiça e policiais militares vão à casa de Hytalo em João Pessoa, mas encontram o imóvel fechado.

A Polícia Militar suspeita de vazamento da decisão judicial; Hytalo teria retirado equipamentos eletrônicos antes da chegada dos agentes.



15 de agosto de 2025 – Prisão do influenciador no interior de São Paulo:

A ação envolveu o Ministério Público da Paraíba (MPPB), Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal e Gaeco-SP.

As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux

Hytalo e seu parceiro Israel aguardam a análise da decisão judicial por parte de seus advogados.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em outros endereços ligados ao casal, com apreensão de documentos, contratos, anotações, quantias acima de R$ 10 mil e equipamentos eletrônicos.



As investigações seguem em andamento, com foco na proteção das vítimas e análise de possíveis crimes como exploração sexual, trabalho infantil digital, tráfico de pessoas e constrangimento de crianças e adolescentes.

O que diz a defesa de Hytalo?

A defesa de Hytalo nega envolvimento. Em nota, a defesa do influenciador afirma que ele "não tinha conhecimento da execução de mandado de busca e apreensão em uma das suas residências, até mesmo por tratar-se de medida judicial sigilosa".

A defesa acrescenta que já foi feito contato com a Justiça e que Hytalo Santos está à disposição para esclarecer todos os fatos, negando todas as acusações. “[Hytalo] reitera que jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes e que tudo restará definitivamente provado no curso da investigação e perante o público que nele confia e o acompanha nas redes sociais”, afirmou.