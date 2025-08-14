Investigado por exploração de menores, Hytalo Santos recebe oração
Vídeo mostra influenciador, alvo de ações na Justiça da Paraíba, chorando durante oração em igreja evangélica
O influenciador digital Hytalo Santos, que responde a investigações por suspeita de exploração de crianças e adolescentes, foi filmando em um culto evangélico na noite dessa quarta-feira (13/8). No vídeo, ele aparece de joelhos, visivelmente emocionado, enquanto recebe uma oração conduzida por uma pastora, acompanhado por fiéis que participavam da celebração.
Veja o momento:
A gravação viralizou dias após a Justiça da Paraíba determinar a suspensão de todos os perfis do criador de conteúdo nas redes sociais, além da proibição de contato dele com adolescentes citados no processo. A decisão também prevê a interrupção da monetização das páginas.
Hytalo, que acumula mais de 25 milhões de seguidores, ficou conhecido por vídeos com crianças e adolescentes em coreografias sensuais, muitas vezes com roupas curtas. Parte dos jovens morava na mesma residência que o influenciador e aparecia em gravações com conotação sexual. O Ministério Público da Paraíba (MPPB) apura se houve violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Leia Mais
As investigações começaram em 2024, após denúncias de vizinhos do condomínio onde ele vivia, em Bayeux, na região metropolitana de João Pessoa. De acordo com o MP, o influenciador também usava a imagem dos menores para impulsionar sorteios nas redes sociais.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do influenciador. Em nota enviada à CNN Brasil nesta quinta-feira (14/8), Hytalo negou irregularidades. Segundo ele, todo o conteúdo com menores foi produzido com autorização dos responsáveis. O caso ganhou repercussão nacional após o youtuber Felca divulgar um vídeo denunciando a "adultização" promovida pelo influenciador.
Veja a nota na íntegra:
"Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.
Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.
Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.
Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.”
O que diz a lei sobre pedofilia?
A pedofilia em si não é considerada crime, pois se enquadra como um quadro de psicopatologia. Por lei, são considerados crimes ou violências sexuais contra crianças e adolescentes abuso sexual, estupro, exploração sexual, exploração sexual no turismo, assédio sexual pela internet e pornografia infantil.
O que é estupro contra vulnerável?
O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.
O parágrafo 1º do mesmo artigo classifica também com vulnerável qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possa se defender.
Se da consulta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. E no caso de provocar a morte da vítima, a condenação salta de 12 a 30 anos de prisão.
Como denunciar?
Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos
Em casos de emergência, ligue 190