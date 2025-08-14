Assine
Investigado por exploração de menores, Hytalo Santos recebe oração

Vídeo mostra influenciador, alvo de ações na Justiça da Paraíba, chorando durante oração em igreja evangélica

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
14/08/2025 11:24

A gravação viralizou um dia após a Justiça da Paraíba determinar a suspensão de todos os perfis do criador de conteúdo nas redes sociais, além da proibição de contato dele com adolescentes citados no processo crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Hytalo Santos, que responde a investigações por suspeita de exploração de crianças e adolescentes, foi filmando em um culto evangélico na noite dessa quarta-feira (13/8). No vídeo, ele aparece de joelhos, visivelmente emocionado, enquanto recebe uma oração conduzida por uma pastora, acompanhado por fiéis que participavam da celebração.

Veja o momento:

A gravação viralizou dias após a Justiça da Paraíba determinar a suspensão de todos os perfis do criador de conteúdo nas redes sociais, além da proibição de contato dele com adolescentes citados no processo. A decisão também prevê a interrupção da monetização das páginas.

Hytalo, que acumula mais de 25 milhões de seguidores, ficou conhecido por vídeos com crianças e adolescentes em coreografias sensuais, muitas vezes com roupas curtas. Parte dos jovens morava na mesma residência que o influenciador e aparecia em gravações com conotação sexual. O Ministério Público da Paraíba (MPPB) apura se houve violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As investigações começaram em 2024, após denúncias de vizinhos do condomínio onde ele vivia, em Bayeux, na região metropolitana de João Pessoa. De acordo com o MP, o influenciador também usava a imagem dos menores para impulsionar sorteios nas redes sociais.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do influenciador. Em nota enviada à CNN Brasil nesta quinta-feira (14/8), Hytalo negou irregularidades. Segundo ele, todo o conteúdo com menores foi produzido com autorização dos responsáveis. O caso ganhou repercussão nacional após o youtuber Felca divulgar um vídeo denunciando a "adultização" promovida pelo influenciador.

Veja a nota na íntegra: 

"Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.”

O que diz a lei sobre pedofilia?

A pedofilia em si não é considerada crime, pois se enquadra como um quadro de psicopatologia. Por lei, são considerados crimes ou violências sexuais contra crianças e adolescentes abuso sexual, estupro, exploração sexual, exploração sexual no turismo, assédio sexual pela internet e pornografia infantil.

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

O parágrafo 1º do mesmo artigo classifica também com vulnerável qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possa se defender.

Se da consulta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. E no caso de provocar a morte da vítima, a condenação salta de 12 a 30 anos de prisão.

Como denunciar?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos

  • Em casos de emergência, ligue 190

