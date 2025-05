Hytalo Santos é acusado de assédio sexual e moral por ex-funcionários

O influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Euro, estão enfrentando acusações sérias feitas por dois ex-funcionários que trabalharam diretamente para o casal. Segundo os processos, obtidos pelo portal LeoDias, os profissionais denunciam casos de assédio moral, assédio sexual e dívidas trabalhistas.

As vítimas relatam que enfrentaram jornadas de trabalho extremamente abusivas, chegando a ultrapassar 48 horas seguidas sem descanso adequado e que seus direitos trabalhistas foram completamente ignorados.

Função trocada sem aumento no salário

Um dos funcionários afirma que foi inicialmente contratado como segurança particular, com tarefas que incluíam controle de acesso às casas do casal e monitoramento de ameaças. No entanto, com o tempo, passou a atuar como motorista, sem qualquer reajuste salarial correspondente à nova função.

O salário, que no início era de R$ 600 por dia, passou a ser mensal, variando entre R$ 7 mil e R$ 9,6 mil — valor que, segundo ele, não condizia com a carga de trabalho imposta.

Denúncias de assédio sexual no trabalho

Um dos relatos mais graves do processo envolve assédio sexual. Os ex-funcionários afirmam que, durante o expediente, foram obrigados a presenciar atos sexuais explícitos protagonizados por Hytalo, seu marido e até terceiros, inclusive dentro dos veículos conduzidos por eles. Essas situações teriam ocorrido repetidamente e, de acordo com a denúncia, causaram constrangimento, desconforto e traumas.

Diante das acusações, os ex-colaboradores agora buscam compensações na Justiça. Um dos seguranças pede uma indenização de R$ 520 mil, enquanto o outro solicita cerca de R$ 700 mil por danos morais, assédio e irregularidades trabalhistas.

