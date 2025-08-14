Hytalo Santos diz ter compromisso com proteção de crianças e nega acusações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Hytalo Santos se pronunciou pela primeira vez após a divulgação do vídeo do youtuber Felca, que expôs casos de exploração de crianças e adolescentes.

Em nota encaminhada à CNN, Hytalo repudiou as acusações de exploração. "Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes."

O influenciador afirmou ainda que nunca ocultou ou obstruiu investigações. "Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção."

"Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida", acrescentou.

Hytalo disse ainda que todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.

A Folha de S.Paulo tenta contato com os advogados do influenciador. Ele era representado por um escritório de advocacia da Paraíba, que afirmou à reportagem que decidiu deixar o caso, porque concluiu que havia "incompatibilidade com os interesses de alguns de nossos constituintes".

Hytalo é investigado pelo Ministério Público desde o fim do ano passado. Em outras ocasiões, ele já foi criticado pelos vídeos que publicava nas redes sociais, que mostravam adolescentes e crianças em ambientes adultos, com poucas roupas e, em alguns casos, sendo sexualizados.

O influenciador já havia se defendido sobre a investigação da Promotoria pelas redes sociais e afirmou que mantém uma família não tradicional. "O pessoal aqui de casa é como se fosse uma família. Mas o pessoal não nos vê como família porque não somos uma família padrão ou tradicional", diz ele.

Ele ainda descreve que se trata de "uma ligação de muito amor e muito afeto". "A gente vai lá [à Promotoria] e explica tudo. As mães dos emancipados vão lá, dão a versão delas, como nos conhecemos, como essa família se constituiu."

Entenda o caso

O influenciador Hytalo Santos promove vídeos com adolescentes que envolvem dinâmicas em que os jovens se beijam, frequentam festas com consumo de bebidas alcoólicas e aparecem em danças sensuais. No vídeo, Felca afirmou que o influenciador lucra com a sexualização juvenil.

A Folha de S.Paulo apurou que Hytalo alega às autoridades que os pais autorizam que ele tenha tutela dessas crianças e adolescentes. Ele afirma ainda que os matricula em escolas particulares e arca com os gastos educacionais e, em troca, as crianças e adolescentes participam dos conteúdos que produz nas redes sociais. Hoje, apenas duas adolescentes viveriam com ele.