Denúncias de exploração de menores explodem depois de vídeo de Felca

A organização sem fins lucrativos Safernet registrou 1.651 novas denúncias relacionadas a abusos e exploração de crianças e adolescentes, um aumento de 114%, após a divulgação pelo influencer Felca de um vídeo revelando casos de abuso e exploração de crianças e adolescentes. Os dados foram informados à coluna pelo presidente da Safernet, Thiago Tavares.

Tavares avalia que a projeção do problema alcançada pela repercussão do vídeo de Felca leve à regulamentação de normas para proteção dos menores.

“Espero que o tema avance, sem a interferência de paixões políticas”, disse. “A continuação desse estado de coisas é inaceitável”, lamentou.

Para Tavares, “gatilhos” sobre a regulamentação embaçam o debate técnico e racional. O temor da censura, por exemplo, disse ele, é uma leitura equivocada, contaminada pela ideia de imposição de derrubada do conteúdo, quando um arcabouço normativo pode instituir iniciativas que as plataformas teriam para agir ao serem notificadas, a depender do caso.

“Essas regras funcionam na Europa”, disse Tavares, destacando que mais de 200 plataformas já enviam regularmente dados sobre decisão adotadas em relação a conteúdos para a Comissão Europeia de Direitos Humanos.

Há 11 anos a Safernet atua na pesquisa e educação sobre comportamento on-line e crimes na web. Denúncias anônimas de usuários da meio digital são enviadas aos Ministérios Públicos e à PF. No ano passado, resultaram na abertura de mais de mil investigações.

Como denunciar?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos

Em casos de emergência, ligue 190

