Por que Hytalo Santos foi preso?

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira (15/8), em Carapicuíba (SP). Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba e Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade em fotos e vídeos nas redes sociais.

O caso ganhou notoriedade depois que Felca publicou um vídeo de quase 1 horas sobre adultização de crianças e adolescentes. No post, o youtuber denunciou que Hytalo criava conteúdo com menores de idade, explorando a imagem e a sexualização deles.

Desde então, o influenciador foi alvo de medidas da Justiça da Paraíba, além de mandados de busca e apreensão. A prisão foi decretada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, sob suspeita de envolvimento em crimes graves como tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular.

As ordens de prisão foram cumpridas em uma ação conjunta do Ministério Público da Paraíba, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

Por que o juiz pediu a prisão de Hytalo?

Na decisão, o magistrado afirmou que "há fortes indícios" de que Hytalo Santos e o marido participaram da produção de vídeos com divulgação em redes sociais, constrangimento de crianças e adolescentes e outros crimes relacionados.

O juiz argumentou que a prisão preventiva se faz necessária para "impedir novos atos de destruição ou ocultação de provas, bem como evitar a intimidação de testemunhas", lembrando que essas situações “já vêm ocorrendo desde que os investigados tomaram conhecimento da existência da investigação em seu desfavor".

Segundo Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, os investigados "já destruíram elementos de prova; já removeram tudo aquilo que seria apreendido; já turbaram a investigação criminal, e tais situações estão claras nos autos". Ele ressaltou que as condutas revelam "uma ação coordenada para comprometer o curso regular das investigações, dificultar o esclarecimento da verdade e prejudicar a eficácia do trabalho investigativo conduzido por este grupo especial", mencionando práticas como a tentativa de destruição de documentos e aparelhos eletrônicos, esvaziamento de residências e ocultação de valores e veículos utilizados".

Durante ação nessa quarta-feira, agentes que cumpriam mandados em uma das casas de Hytalo encontraram o lugar vazio, com a máquina de lavar ligada.

Quem é Hytalo Santos?

Hytalo José Santos Silva, mais conhecido como Hytalo Santos, tem 27 anos e é natural de Cajazeiras, no interior da Paraíba. Ele começou na internet em 2018 publicando vídeos de dança, especialmente de brega funk, e passou a ganhar dinheiro com a divulgação de conteúdos que envolviam menores de idade.

Com o tempo, Hytalo criou uma casa apelidada de “mansão” e passou a abrigar algumas crianças com permissão dos pais, chamando-as de “filhos”. Em troca do suporte financeiro, moradia e educação oferecidos, os jovens apareciam em seus conteúdos. Hytalo ficou conhecido por mostrar nas redes sociais uma rotina de ostentação ao lado desses adolescentes.

Ele está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração de menores, trabalho infantil artístico irregular e produção de conteúdos digitais com crianças e adolescentes. Entre os casos mais polêmicos está a adolescente Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, que aos 17 anos anunciou gravidez de Hyago Santos, irmão de Hytalo.

Linha do tempo da prisão de Hytalo Santos

6 de agosto de 2025 – O youtuber Felca publica vídeo com mais de 40 milhões de visualizações denunciando “adultização” de conteúdos envolvendo menores feitos por Hytalo Santos. 13 de agosto de 2025 – Decisão judicial da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa determina: Apreensão de aparelhos eletrônicos usados por Hytalo (celulares, computadores, câmeras, HDs, pen drives)

Proibição de contato do influenciador com os menores

Realização de estudo psicossocial com os adolescentes envolvidos. 14 de agosto de 2025 – Primeira tentativa de cumprimento da ordem judicial: Oficiais de Justiça e policiais militares vão à casa de Hytalo em João Pessoa, mas encontram o imóvel fechado

A Polícia Militar suspeita de vazamento da decisão judicial; Hytalo teria retirado equipamentos eletrônicos antes da chegada dos agentes 15 de agosto de 2025 – Prisão do influenciador em Carapicuíba, no interior de São Paulo: A ação envolveu o Ministério Público da Paraíba (MPPB), Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal e Gaeco-SP

As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux

Hytalo e o marido, Israel, aguardam a análise da decisão judicial por parte de seus advogados

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em outros endereços ligados ao casal, com apreensão de documentos, contratos, anotações, quantias acima de R$ 10 mil e equipamentos eletrônicos. As investigações seguem em andamento, com foco na proteção das vítimas e análise de possíveis crimes como exploração sexual, trabalho infantil digital, tráfico de pessoas e constrangimento de crianças e adolescentes.

O que diz a defesa de Hytalo?

A defesa de Hytalo nega envolvimento. Em nota, a defesa do influenciador afirma que ele "não tinha conhecimento da execução de mandado de busca e apreensão em uma das suas residências, até mesmo por tratar-se de medida judicial sigilosa".

A defesa acrescenta que já foi feito contato com a Justiça e que Hytalo Santos está à disposição para esclarecer todos os fatos, negando todas as acusações. “[Hytalo] reitera que jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes e que tudo restará definitivamente provado no curso da investigação e perante o público que nele confia e o acompanha nas redes sociais”, afirmou.