''Quero que alguém me mate'', pede garotinho vítima de bullying, em vídeo

O bullying constante contra o filho de 9 anos fez uma mulher australiana tomar uma atitude desesperada esta semana nas redes sociais. Yarraka Bayles postou em sua página no Facebook um vídeo em que seu filho Quaden aparece chorando no banco de trás do carro e pede: "Me dê uma faca, eu quero me matar".





A mãe continua filmando o menino, que tem nanismo, um distúrbio do crescimento, e diz: "Eu quero que as pessoas, pais, educadores saibam que é isso que o bullying provoca. Por favor, eduquem seus filhos, sua família, seus amigos. Porque tudo o que precisa é que, por um instante a mais... E vocês se perguntam por que as crianças estão se matando".

Quaden segue chorando e volta a pedir: "Por favor, eu quero que alguém me mate". Yarraka continua com sua súplica. "Esse é o impacto que o bullying tem sobre um garoto de 9 anos que só quer ir para a escola, aprender e se divertir. Mas todo dia algo acontece. Mais um episódio, mais um bulying, mais um xingamento", afirma.





Em determinado momento, o garotinho se volta para a mãe e fala que ela não consegue fazer nada para parar seu sofrimento. Neste momento, Yarraka se emociona e passa a chorar, dizendo: "Eu quero que as pessoas saibam o quanto isso está machucando a minha família".





Mensagens de apoio

O vídeo, de pouco mais que seis minutos foi postado na terça-feira (18/2) e, até a noite desta quinta-feira (20/2), tinha mais de 224 mil compartilhamentos e 11 milhões de visualizações.





Varios internautas deixaram mensagens de apoio e carinho à Quaden e sua mãe. "Amo vocês", escreveu um usuário da rede social. "Pobre garoto... pensando em você Quaden, tão furioso neste momento. Ele não merece isso. Envio amo e bons pensamentos para todos vocês", disse outro.