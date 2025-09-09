Polícia Civil enfrenta furto de café no sul de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil deflagrou uma operação contra furtos em propriedades rurais no Sul de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (9/9). Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e de buscas em endereços nas cidades de Caldas e Andradas.

As investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais de Alfenas, e têm como alvo suspeitos de envolvimento em furtos qualificados de café na zona rural de Poço Fundo (MG), sul do estado.

Foram recolhidos elementos de prova que reforçam a apuração em andamento sobre crimes patrimoniais no meio rural.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o delegado Roberto Bicalho Tecchio, a integração das unidades policiais tem fortalecido o enfrentamento desse tipo de delito. “Nosso objetivo é proteger o produtor rural e garantir mais segurança no campo, assegurando que a atividade agrícola, especialmente o café, patrimônio de Minas Gerais, não seja prejudicada pela ação criminosa.”