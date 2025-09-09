Assine
overlay
Início Gerais
ROUBO DE CAFÉ

Polícia Civil enfrenta furto de café no sul de Minas

Operação conseguiu provas contra suspeitos de participação em crimes dessa natureza

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
09/09/2025 16:32

compartilhe

Siga no
x
Investigações foram conduzidas por policiais civis de Andradas
Investigações foram conduzidas por policiais civis de Andradas (MG), Sul do estado crédito: PCMG

A Polícia Civil deflagrou uma operação contra furtos em propriedades rurais no Sul de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (9/9). Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e de buscas em endereços nas cidades de Caldas e Andradas. 

Leia Mais

As investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais de Alfenas, e  têm como alvo suspeitos de envolvimento em furtos qualificados de café na zona rural de Poço Fundo (MG), sul do estado.

Foram recolhidos elementos de prova que reforçam a apuração em andamento sobre crimes patrimoniais no meio rural.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Segundo o delegado Roberto Bicalho Tecchio, a integração das unidades policiais tem fortalecido o enfrentamento desse tipo de delito. “Nosso objetivo é proteger o produtor rural e garantir mais segurança no campo, assegurando que a atividade agrícola, especialmente o café, patrimônio de Minas Gerais, não seja prejudicada pela ação criminosa.”

Tópicos relacionados:

cafe minas roubo sul

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay