Polícia Civil enfrenta furto de café no sul de Minas
Operação conseguiu provas contra suspeitos de participação em crimes dessa natureza
A Polícia Civil deflagrou uma operação contra furtos em propriedades rurais no Sul de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (9/9). Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e de buscas em endereços nas cidades de Caldas e Andradas.
As investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais de Alfenas, e têm como alvo suspeitos de envolvimento em furtos qualificados de café na zona rural de Poço Fundo (MG), sul do estado.
Foram recolhidos elementos de prova que reforçam a apuração em andamento sobre crimes patrimoniais no meio rural.
Segundo o delegado Roberto Bicalho Tecchio, a integração das unidades policiais tem fortalecido o enfrentamento desse tipo de delito. “Nosso objetivo é proteger o produtor rural e garantir mais segurança no campo, assegurando que a atividade agrícola, especialmente o café, patrimônio de Minas Gerais, não seja prejudicada pela ação criminosa.”